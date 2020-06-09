صدقي صخر: "الممثل اللي مايطورش مهاراته هيقع"

قال الفنان الشاب صدقي صخر، إنه سيعمل على تطوير مهاراته، من خلال الحصول على مزيد من ورش تمثيل، في الفترة المقبلة.

وأضاف "صخر"، في تصريحات لـ"الوطن"، إنه يؤمن بشدة أن التمثيل يشبه أي مهنة، ومن ثم تحتاج لتطوير المهارات والوقوف على جميع الخبرات طيلة الوقت، "لأنك لو بطلت تتعلم فيها تقع".

وتابع: وبالتالي يجب أن يقوم الفنان باستمرار بتطوير أدواته ومهاراته، وتطويع ملامح وجهه، وحركات جسده، لخدمة الدور الذي يجسده، وأن يصدق ما يقوم به حتى يصدقه الناس من الأساس.

ويعرض للفنان صدقي صخر، مسلسل ليه لاء، من إخراج مريم أبو عوف، بطولة أمينة خليل، حيث يجسد دور ابن عمها السند والداعم لها.