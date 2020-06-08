عبدالعال: لو خدنا على وصفات العلاج اللي في الإعلانات نقفل كليات الطب

قال الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، إنّ إعلانات المستحضرات الطبية التي يتم بثها عبر الفضائيات تتضمن جرائم، فهناك قنوات فضائية تسوّق لمنتجات لا حصر لها: "لو أخدنا على وصفات العلاج اللي موجودة في الإعلانات دي يبقى هنقفل كل كليات الطب".

وأضاف عبدالعال، خلال الجلسة العامة للبرلمان، أثناء مناقشة مشروع قانون بتنظيم إعلانات الطرق: "هناك قنوات استغلت أزمة فيروس كورونا في بداية الأزمة، وأعلنت توفير علاج للفيروس، مستغلين كثير من فئات الشعب المصري".

وشدد عبدالعال على ضرورة مواجهة التجاوزات التي تشكل خطرا على صحة المصريين.