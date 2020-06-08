البرلمان يرسل برقية تأييد لـ السيسي بشأن الموقف من القضية الليبية

أرسل مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال، برقية تأييد للرئيس عبدالفتاح السيسي، حول إدارة الأزمة الليبية.

وقال البرلمان في البرقية، "إن مجلس النواب المعبر عن آمال وطموحات شعب مصر العظيم، يبارك سعيكم الحثيث نحو رأب الصدع بين الأشقاء في ليبيا، والحفاظ على وحدة شعبها، باعتبارها الامتداد الطبيعي للأمن القومي المصري".

وأكد البرلمان تأييده "بيان القاهرة" الهادف إلى التأكيد على وحدة وسلامة الأراضي الليبية واستقلالها واحترام كافة الجهود والمبادرات الدولية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

أضاف في برقيته: "كما يؤيد مجلس النواب حرصكم على العمل على استعادة الدولة الليبية لمؤسساتها الوطنية مع تحديد الآلية الوطنية الليبية الملائمة لإحياء المسار السياسي برعاية الأمم المتحدة، مع تحمل الجيش الوطني مسئولياته في مكافحة الإرهاب".

وحذر مجلس النواب من التدخل التركي في ليبيا وتداعياته على الأمن القومي المصري والعربي، وما يمثله من انتهاكات لمقررات الشرعية الدولية.

وذكر المجلس بالدور الخطير الذي تلعبه تركيا بدعمها للتنظيمات الإرهابية وعلى رأسها تنظيم الإخوان الإرهابي، ونقل عناصرها المتطرفة إلى ليبيا ومن قبلها إلى سوريا، متسلحة بشعار الإرث العثماني وما يترتب على ذلك من تأجيج الصراعات في منطقتنا العربية، الأمر الذي يتطلب من المجتمع الدولي الاضطلاع بمسؤولياته.

وأشاد مجلس النواب بوقوف المصريين على قلب رجل واحد، خلف قيادته السياسية، في كل الإجراءات التي تراها لازمة لمواجهة هذا الموقف، وأن مصر لن تقف مكتوفة الأيدي أمام مثل هذه التصرفات الرعناء غير المسئولة، وسوف تدافع عن أمنها القومي وما يمس مصالحها الحيوية.