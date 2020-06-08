إحالة 6 أطباء بمستشفيات أسوان للتحقيق وإيقافهم عن العمل

قرر اللواء أشرف عطية محافظ أسوان إحالة 6 أطباء بمستشفيات نصر النوبة وكوم أمبو ودراو المركزية، إلى التحقيق تمهيدا لإيقافهم لمدة 3 أشهر عن العمل وخصم مستحقاتهم المالية، بعد رصد تغيبهم عن العمل على الرغم من الاحتياج الشديد لجهودهم لإسعاف وعلاج الحالات المصابة بفيروس كورونا.

جاء ذلك على هامش استدعاء المحافظ للدكتور مؤمن محجوب مدير عام مستشفي نصر النوبة، بحضور الدكتور إيهاب حنفي وكيل وزارة الصحة بأسوان، من أجل الوقوف على أسباب الشكاوى الجماهيرية المتعددة من تدني مستوى الخدمة الطبية بالمستشفى، وأسباب إصابة عدد من طاقم التمريض.

وشدد اللواء أشرف عطية على أنه سيجرى استبعاد أي مسؤول لا يؤدي واجباته الوظيفية على أكمل وجه، خلال هذه الفترة الحرجة، كما أنه سيجرى اتخاذ إجراءات قاسية لأي أحد من الأطقم الطبية يحاول الهروب من ميدان العمل؛ لأنه يوازي الهروب من المعركة حيث لن يسمح خلال المرحلة الحالية بأي تخاذل أو استهتار يمس حياة وسلامة المواطن الأسواني، موجها وكيل وزارة الصحة بمتابعة لحظية لمنظومة العمل بمستشفى نصر النوبة وباقي مستشفيات الفرز والعزل المخصصة لاستقبال حالات الاشتباه والإصابة فيروس كورونا.

وعند ظهور أي مشكلة يجرى عرضها فورا على المحافظ شخصيا لاتخاذ اللازم تجاهها مع تحويل المتسبب للتحقيق الفوري، مثل إحالة المسؤول المالي بإدارة نصر النوبة الصحية للتحقيق بسبب تأخر إصلاح وصيانة المغسلة وجهاز التعقيم.