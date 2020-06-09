حظك اليوم الثلاثاء 9-6-2020 على الصعيد المهني والعاطفي

يختص علم الأبراج بتحديد صفات الأبراج الإيجابية والسلبية وفقًا لتاريخ ميلادهم، وتقدم "الوطن" استمرارًا للخدمات التي تقدمها لقرائها حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي وفقًا لتوقعات خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني

القمر في منزلك الحادي عشر يجعلك مبادرا وتقوم بالخطوة الأولى للتواصل مع الآخرين.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد العاطفي

الشمس في منزل العلاقات مما يجعل الوقت مناسبا لقضاء أوقات رائعة مع من تحب.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل اللاعب رونالدينيو، ويوافق تاريخ ميلاده 21 مارس.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني

القمر معاكس وقد تكون هناك مضايقات في النواحي العملية والمادية وعليك أن تتصرف بحذر.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط؛ عطارد بمنزل العلاقات يمنحك يقظة، ثق في نفسك وتقدّم نحو الآخر بهدوء ولباقة.

ومن أبرز مشاهير برج الثور الفنانة سماح أنور، ويوافق تاريخ ميلادها 22 أبريل.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني

القمر في منزلك التاسع يساعدك على التقاط الفرص وتنجح في اتخاذ خطوات تصب في مصلحتك.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد العاطفي

الشمس في برجك تمنحك إشراقة وتألقا وتساعدك على تعميق صلاتك بمن حولك وتنجح في ذلك.

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء الفنان راغب علامة، ويوافق تاريخ ميلاده 7 يونيو.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني

القمر في منزل المدخرات يساعدك على تنمية مدخراتك أو أملاكك وقد تشعر اليوم بأمل في المستقبل وترى البعيد قريبا.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد العاطفي

عطارد في برجك يمنحك تفاؤلا وتحافظ على عذوبة علاقاتك وذلك يكفي لتكسب ثقة الجميع.

ومن أبرز مشاهير برج السرطان نوال الزغبي، ويوافق تاريخ ميلادها 29 يونيو.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني

ينصحك الفلك أن تدرس جيدا كل خطوة وكل قرار وكن مستعدا لإصلاح وتوضيح نقاط غائبة.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد العاطفي

إذا كنت متزوجا لا تدع مشاعر القلق تفسد علاقتك بشريك حياتك.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد الفنانة هبة مجدي، ويوافق تاريخ ميلادها 28 يوليو.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني

القمر في منزل العمل يمنحك طاقة ونشاطا ورغبة في الإنجاز.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد العاطفي

فينوس يتراجع في وضع معاكس وقد يتسبب في تأخير علاقات أو يجعلك مشوشا وينفعك اليوم تنظيمك لأفكارك.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء الفنان باسل خياط، ويوافق تاريخ ميلاده 29 أغسطس.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني

رغم الضغوط، تتحسن مزاجيا وتعمل بنشاط وحماس وتذخر سماؤك بجوائز عديدة.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الحب يجعلك تحلق اليوم في جو من الرومانسية الرائعة.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان الفنانة بشرى، ويوافق تاريخ ميلادها 5 أكتوبر.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني

القمر في وضع معاكس وعليك اليوم أن تعتمد روح التعاون والتسامح وحاول أن تتصرف بهدوء.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي دقيق وقد يجعلك ذلك تميل للعصبية، تجنب أي جدال قد يؤدي لصدام مع الأحباب أو شركاء الحياة.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب الفنان مدحت صالح، ويوافق تاريخ ميلاده 2 نوفمبر.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد المهني

اليوم مناسب لابتكار طرق تحقق من خلالها أهدافك وتتغلب بها على العقبات.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط، القمر في منزل العلاقات يدفعك اليوم للحفاظ على صلاتك العاطفية والاجتماعية.

ومن أبرز مشاهير برج القوس الفنانة الفنانة بوسي، ويوافق تاريخ ميلادها 26 نوفمبر.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثاني واليوم تميل للتشوش وعليك أن تحسب حساب كل خطوة وكل كلمة.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد العاطفي

إذا أردت اليوم أن تدافع عن خياراتك فلتفعل ذلك بلباقة وهدوء.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الفنانة غادة عادل، ويوافق تاريخ ميلادها 25 ديسمبر.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني

القمر في برجك ويمكنك اليوم إقناع أي شخص بما تريد بكل بساطة.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد العاطفي

تبدو اليوم أكثر تألقا وتأثيرا في الآخرين، تفرح بما لديك وترى الجانب الإيجابي للأشياء.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو الفنانة صفية العمري، ويوافق تاريخ ميلادها 20 يناير.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني

ينصحك الفلك بالعمل في صمت، لا تتسرع في إظهار انفعالاتك، وادرس الوضع جيدا وكن مستعدا للتكيف.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط والرغبة في الانعزال تجد بجانبك من يستمع لشكواك ويتفهم موقفك.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنان عابد فهد، ويوافق تاريخ ميلاده 21 فبراير.