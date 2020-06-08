حظك اليوم الاثنين 8-6-2020 على الصعيد المهني والعاطفي

يمتاز كل برج بالعديد من الصفات والمزايا عن الآخر، كما يعد الاهتمام بمتابعة توقعات الأبراج والحظ يشكل متعة كبيرة للعديد من محبي هذا العلم، وتقدم "الوطن" لمحبي الاطلاع على توقعات الأبراج وحظك اليوم للأبراج الاثني عشر، على الصعيدين المهني والعاطفي بحسب خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني

القمر في مربع برجك وتساورك الشكوك فلا تبالغ في إظهار مشاعر القلق.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي دقيق وعليك أن تحافظ على برودة أعصابك وأن تفرمل انفعالاتك.

ومن أبرز مشاهير برج الفنان الراحل عمر الشريف، ويوافق تاريخ ميلاده 10 إبريل.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني

القمر في منزل الحظ يدعمك اليوم ويمدك باليقظة وتتيسر أمامك وسائل التقدم والتطور.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد العاطفي

المريخ في وضع داعم والوقت مناسب لتقوية الروابط والعلاقات مع الآخرين.

ومن أبرز مشاهير برج الثور المطربة أصاله نصري، ويوافق تاريخ ميلادها 15 مايو.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني

القمر في منزل المدخرات يساعدك على التخطيط لمستقبلك ويتوجه ذهنك اليوم لتنمية كل شيء له علاقة بالمال والمدخرات أو الأملاك.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد العاطفي

الشمس في برجك تمنحك طاقة ويقظة وحضورا أخاذا وتتمتع بسحر لا يُضاهى.

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء الفنان الراحل محمود عبد العزيز، ويوافق تاريخ ميلاده 4 يونيو.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني

ينصحك الفلك أن تنتبه لحقوقك وحاول أن تتفهم الاختلاف وألا تنتظر من الآخرين أن يكونوا بنفس حساسيتك.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد العاطفي

إذا كنت متزوجا تجد أنك تميل للتمرد.. فلا تبالغ في حساسيتك وتمردك على القوانين التي تربطك بشريك حياتك.

ومن أبرز مشاهير برج السرطان الفنانة اللبنانية نوال الزغبي، ويوافق تاريخ ميلادها 29 يونيو.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني

اليوم قد يكون مشحونا بالواجبات، ومع ذلك توازن جيدا بين اهتمامك بصحتك وقيامك بواجباتك.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد العاطفي

الشمس في منزل الأصدقاء تمنحك كل الجاذبية والحضور والجميع يطلبون صحبتك.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد الفنان تامر هاشم، ممثل ولاعب درامز بفرقة كايروكي ويوافق تاريخ ميلاده 1 أغسطس.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني

القمر في منزل الخامس يمدك بقوة التحمل والمثابرة ويساعدك ذلك على التطور وتحقيق مكاسب.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد العاطفي

عطارد بمنزل الأصدقاء يعدك بأوقات حلوة وتحصل على إعجاب الجنس الآخر وتعيش حالة عاطفية مفرحة.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء الفنان هشام عباس، ويوافق تاريخ ميلاده 13 سبتمبر.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني

القمر في وضع معاكس وقد تبدو متوترا ومرتبكا، فلا تتهور بقول أو فعل.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط، الشمس بمنزل الحظ تساعدك على التحرر من القيود والفرص متاحة للخروج والانطلاق مع الأحباب.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان الفنانة سمية الخشاب، ويوافق تاريخ ميلادها 20 أكتوبر.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني

القمر في منزل العلاقات يمنحك الطاقة اللازمة لتتقدم وتوطد علاقاتك.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد العاطفي

المريخ في منزل الحب يجعلك أكثر ميلا للمغامرة ومن الممكن أن تعبر جيدا عن مشاعرك ويساعدك ذلك على الاقتراب ممن تحب.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب المطربة اللبنانية فيروز، ويوافق تاريخ ميلادها 20 نوفمبر.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثاني قد يصيبك بعدم التركيز.. انتبه اليوم في خطواتك ولا تتسرع في حساباتك.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد العاطفي

اعتن اليوم بأقوالك ولا تتسرع في ردود أفعالك لتحصل على التقدير.

ومن أبرز مشاهير برج القوس حميد الشاعري، ويوافق تاريخ ميلاده 29 نوفمبر.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد المهني

رغم الضغوط الوضع الفلكي يمدك بطاقة كبيرة وتذهل الكثيرين بحماسك وفاعليتك.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد العاطفي

القمر في برجك يجعلك متألقا وجذابا وتتقدم بثقة نحو من تحب.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي ليلى علوي، ويوافق تاريخ ميلادها 4 يناير.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني

القمر بمنزل الصحة واليوم يجب أن تنظم جهودك وتعتني بنفسك وتهتم بصحتك وسلامتك، ولا تبدد طاقتك فيما لا يفيد.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي دقيق ويطالبك بالدقة في كل ما تقول وتفعل وعليك أن تتجنب الزهو بنفسك.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو مروان خوري ، ويوافق تاريخ ميلاده 3 فبراير.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني

المريخ في برجك يمدك بالثقة في النفس، وتكتشف أنك أقوى مما تعتقد وينفعك حماسك وقدرتك على التماسك.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الأصدقاء يجعلك اليوم أكثر انفتاحا وتعرف كيف تشيع من حولك أجواءً إيجابية.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت أحمد السقا، ويوافق تاريخ ميلاده 1 مارس.