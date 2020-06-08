دار الإفتاء: أردوغان مستبد ولا صلة له بمحمد الفاتح

أكدت الصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يستخدم سلاح الفتاوى لتثبيت استبداده، وأنه لا علاقة له بمحمد الفاتح كما يزعم أنصاره.

وجاء في تدوينة الدار: "أكدنا مرارا وتكرارا بالوثائق والمؤشرات والأدلة أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يواصل استخدام سلاح الفتاوى لتثبيت استبداده في الداخل باسم الدين وتبرير أطماعه في الخارج باسم الخلافة المزعومة".

وأضافت: "أما ما يتعلق بفتح القسطنطينية فهو فتح إسلامي عظيم بشر به النبي صلى الله عليه وسلم وتم على يد السلطان العثماني الصوفي العظيم محمد الفاتح أما أردوغان فلا صلة له بمحمد الفاتح".