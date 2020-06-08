البرلمان يوافق على إنشاء جهاز قومي لتنظيم الإعلانات على الطرق

وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم على إنشاء جهاز جديد لتنظيم الإعلانات على الطرق العامة.

ووافق المجلس خلال مناقشته قانون تنظيم الإعلانات على الطرق العامة بالجلسة على المادة الثانية من القانون والتي نصت على: "إنشاء الجهاز القومي لتنظيم الإعلانات على الطرق العامة، تكون له الشخصية الاعتبارية ويتبع لرئاسة مجلس الوزراء، واختصاصه دون غيره بتحديد الأسس والمعايير والقواعد المنظمة للإعلانات واللافتات على الطرق العامة".

وحددت المادة تشكيل هيكل مجلس إدارة الجهاز، وأن رئيس مجلس الوزراء هو من يصدر قرار تنظيم الجهاز بناء على عرض الوزير المختص بشئون الإسكان، على أن يشمل القرار بيان أهداف الجهاز وتحديد موارده المالية ومصروفاته والمختص بتمثيله أمام الغير.