"العاملين ببضائع بورسعيد": تعديلات قطاع الأعمال تخالف المعاهدات الدولية

أعلنت اللجنة النقابية للعاملين بشركة بورسعيد لتداول الحاويات والبضائع برئاسة فهمي الششتاوي عضو مجلس إدارة النقابة العامة للعاملين بالنقل البحري، تضامنها وتأييدها لاتحاد عمال مصر في رفضه للتعديلات المقترحة علي قانون قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991، والتي وافق عليها مجلس النواب، أمس.

وقالت اللجنة، في بيان لها، إنها ترفض التعديلات التي تقلص من دور ممثلي العاملين بالشركات، وكأن ممثلي العمال هم المسؤولون عما يلحق بالشركات من خسائر وليست الإدارة المعنية من قبل الوزارات والشركات التي تتحكم بما تملكه من أغليية في اتخاذ القرار.

وأشار البيان إلى أن التعديلات المقترحة مخالفة للدستور والقانون، وستسبب التصادم مع العهود والمواثيق الدولية التي تعيد مصر إلى قائمة الملاحظات المسماة بالقائمة السوداء، مؤكدا على أهمية تطوير الشركات وزيادة قدراتها الانتاجية والتنافسية وعدم اللجوء إلى التصفية او الخصخصة غير المبررة باعتبارها كيانات اقتصادية تدعم الدولة في مواجهة الأزمات.