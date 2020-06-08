بعد اقتراح تطبيق "النظام الهجين" في التعليم الجامعي.. تعرف على مميزاته

أشاد الدكتور محمد كمال، الأستاذ بجامعة كفر الشيخ، بخطوات وزارة التعليم العالي، في التوسع في منظومة التعليم الرقمي "عن بعد" في الجامعات، مؤكدا أنها خطوة ستسهم في رفع شأن التعليم الجامعي بمختلف المراحل، فضلا عن أنها ستسهم في تخطى الأزمات والعقبات في المستقبل.

وأوضح كمال في حديثه لـ"الوطن"، فوائد ومميزات التعليم عن بعد في النقاط الآتية:

- التعليم عن بعد، يعمل على استخدم مختلف وسائل social media مثل الفيس بوك وتوتير وماسنجر وواتس آب وبرامج المحادثات، من خلال إنشاء مجموعات لكل فرقة ونشر المادة العلمية عليها.

- المرحلة الحالية تعتبر تطبيقا لاستخدام التعليم عن بعد لكافة المراحل التعليمية، حسب المتاح لها من البرامج والتطبيقات المستخدمة، في ظل توجه الدولة إلى رقمنة كافة خدماتها.

- التعليم عن بعد يلعب دورا فعالا في نشر الثقافة الإلكترونية والعلمية بين الأفراد، كما يتيح للطالب الاعتماد على العديد من المصادر التعليمية.

- التعليم عن بعد لا يقلل من جودة تحصيل المادة العلمية للطلاب بل يتيح المناقشة مع المحاضر، ويكون أكثر تفاعلية.

ـ التعليم عن بعد يتيح للطالب الاطلاع على مختلف المناهج والمواد العلمية المقاربة لما يدرسه، ويستطيع من خلالها بناء المعرفة والثقافة لديه، وكذلك تكوين أكبر قاعدة من المراجع العلمية والبحثية لديه.

ـ يسهم في تخريج كوادر متميزة تتماشى مع متطلبات سوق العمل وكذلك التماشي مع متطلبات سوق العمل الحديثة القائمة على تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي.

وكان الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عرض على الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، مقترحا للعام الدراسي الجديد يرتكز على تطبيق "التعليم الهجين"، الذي يستند إلى دمج نظامي التعلم "وجها لوجه" و"التعلم عن بعد".

وأوضح أنّه من المقترح خلال الخطة، أن يتمكن الطالب من الحصول على الجانب المعرفي وبعض المهارات من خلال التعلم عن بعد، ما يُسهم في تقليل الكثافة الطلابية، إلى جانب تحقيق الاستفادة الأمثل من خبرة أعضاء هيئة التدريس، وتحقيق أقصى استفادة من البنية التحتية للجامعات.

جاء ذلك خلال ترؤوس "مدبولي"، اجتماعا لمناقشة كيفية التعامل مع العام الدراسي المقبل في ظل أزمة جائحة كورونا، حضره الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.