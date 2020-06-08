خروج 7 متعافين جدد من فيروس كورونا بمستشفيات العزل بالقليوبية

أعلنت مديرية الصحة بالقليوبية خروج 7 متعافين من فيروس كورونا من مستشفيات الحجر الصحي بقها وناصر بشبرا الخيمة بعد سلبية المسحات الخاصة بهم مرتين متتاليتن.

من جانبها، أوضحت الدكتورة أسماء عربي رئيس الفريق الطبي السادس بقها للعزل أن 4 حالات تعافت من فيروس وأظهرت نتائج المسحات الخاصه بهم سلبية الإصابة مرتين متتاليتين ليرتفع عدد المتعافين إلى 254 متعافيا غادروا المستشفى بعد شفائهم منذ بدء الجائحة، مشيرة إلى أن الفريق الطبي أسرة واحدة ويعاملون المرضى من هذا المنطق أن عدد المتعافين من فيروس كورونا بالمستشفى ارتفع بسبب الحالة النفسية الجيدة التي تساهم في رفع معدلات الشفاء.

ويواصل الطاقم الطبى والعاملون بمستشفى الحجر الصحى بقها تقديم الخدمات الطبية للمرضى المصابون بفيروس كورونا المستجد، بكل رضا وسعادة لمواجهة الفيروس وتعافى جميع المصابون بالفيروس فهم يواصلون العمل ليل نهار وتقديم كل ما باستطاعتهم لخدمة الجميع.

وفي شبرا، أعلن الدكتور محمد ناجي، مدير مستشفى ناصر العام بشبرا الخيم تعافى 3 مرضى من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع بذلك إجمالي المتعافين من الفيروس بالمستشفى إلى 9 حالات شفاء.

وأكد الدكتور أمير عادل، مسؤول ملف حالات الإصابة بكورونا بمستشفى ناصر العام، أنه تم تعافي وخروج 3 حالات ضمن حالات الإصابة بالفيروس للمرضى بالمستشفى والذين يبلغ عددهم 22 حالة حتى الآن، ليصبح بذلك إجمالي المتعافين من الفيروس بالمستشفى 9 حالات.

وأوضح أن الحالات التي تقرر خروجها تم عمل لها مسحتين متتاليتين أثبتت سلبية إصابتهم بفيروس كورونا المستجد، مشيرا إلى أن الفريق الطبي أسرة واحدة وأعضاؤه يعاملون المرضى من هذا المنطلق، كما أن جميع الحالات المحجوزة حالاتهم مستقرة، وأنه يتم عمل مسحات لهم يوميا لمتابعة حالاتهم الصحية بشكل دورى تطبيقا لبروتوكول العلاج المصري الذي أثبت فاعليته في مقاومة الفيروس.