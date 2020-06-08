للمرة الأولى.. "التعليم" تعرض فيديو "استعدادات الثانوية" أمام البرلمان

عرض رضا حجازي نائب وزير التعليم، فيديو قصير عن استعدادات الوزارة لامتحانات الثانوية العامة، وذلك قبل إلقائه بيانا حول الامتحانات والاستعدادات لها في ظل جائحة كورونا، وهو ما يحدث للمرة الأولى في البرلمان.

وتواجد رضا حجازي في الجلسة العامة للبرلمان اليوم، بناء على مطالب النواب خلال الفترة الماضية، الذين طالبوا الوزارة بعرض خططتها للاستعداد لامتحانات الثانوية العامة.

وقال علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن العرض كان ممتاز ومطمئن للطلاب والأهالي، مشيرا إلى أن وزارة التعليم من الوزارات المهمة وتسعى للحفاظ على صحة التلاميذ فهم ثروة ومستقبل مصر.