فخري الفقي: الرئيس اتبع سياسة متزنة وعاقلة ورشيدة وحارب الإرهاب

قدم الدكتور فخري الفقي المستشار السابق لصندوق النقد الدولي، التحية، للرئيس عبدالفتاح السيسي مع بداية سنة جديدة من حكم مصر، مشيرًا إلى أنه اتبع سياسة متزنة وعاقلة ورشيدة، كما عمل على محاربة الإرهاب وتحقيق الاستقرار الأمني.

وأضاف خلال حواره عبر شاشة "mbc مصر 2": "الاستقرار السياسي والأمني حجر الأساس للاستقرار الاقتصادي والتنمية المستدامة".

وتابع بأن الرئيس السيسي طور البنية الأساسية والخدمات الأساسية وهي التعليم والصحة والاتصالات، وحدث التشريعات، معتبرًا أن كل هذه الأشياء شروط تحقيق التنمية المستدامة والاستقرار الاقتصادي.

وأردف: "بالنسبة للبنية الأساسية فهناك مشروعات الطاقة، مثل مشروعات الطاقة الكهربية ومشروعات الغاز في شرق المتوسط، كما خرجت مصر من الوادي الضيق، التي أدت إلى انخفاض متوسط إنتاجية الفرض، وبالتالي خرج الرئيس السيسي بمصر من الوادي الضيق إلى الوادي الفسيح بواقع 14 مدينة جديدة، من أهمها العاصمة الإدارية الجديدة".