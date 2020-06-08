صور.. حملات مكثفة لرفع كفاءة ونظافة شوارع كفر الشيخ  

تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، تنفيذ حملات مكبرة للنظافة والتجميل ورفع تراكمات القمامة، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بمراكز ومدن المحافظة، وذلك فى إطار مواجهة فيروس كورونا.

وفي هذا السياق، تابع جمال يونس، رئيس مركز ومدينة الحامول، حملات النظافة والتجميل، ورفع المتولد اليومى من القمامة والمخلفات أولًا بأول، ونقلها للمقالب العمومية بالمدينة، فضلًا عن تحسين مستوى النظافة بقرية كوم الحجر.

فيما تابع علي سلامة، رئيس مركز ومدينة قلين، أعمال رفع كفاءة النظافة العامة والتجميل، وإزالة المتولد اليومى من القمامة، والمخلفات والأتربة بقلين المحطة، وقرية المنشأة الكبرى.

كما تابعت المهندسة عايدة ماضي، رئيس مركز ومدينة سيدي سالم، وأحمد إسماعيل، رئيس مركز ومدينة بيلا، أعمال النظافة بكافة الشوارع الرئيسية والفرعية وإزالة المخلفات، وتفريغ حاويات القمامة.

واستعرض العميد محمد فوزي، رئيس مدينة برج البرلس، أعمال النظافة والتجميل بمداخل ومخارج المدينة، والطريق العام، وطريق الكورنيش، وعمارات الإسكان، ومحطة الكهرباء.