لطلاب الثانوية العامة.. المراجعات النهائية لجميع المواد

أعدت وزارة التربية والتعليم محتوى تعليمي يشمل فيديوهات للمراجعات النهائية لطلاب الثانوية العامة طوال فترة الامتحانات، تشمل العديد من المواد الدراسية التي يقدمها نخبة من كوادر وزارة التربية والتعليم.

ويكون ذلك لدعم العملية التعليمية عن طريق خلق مناخ أفضل يوفر محتوى عالي الجودة للطلاب يساعدهم على استيعاب المعلومة، كما يعطي فرصة للمعلمين لتقديم شرح أفضل باستمرار، المراجعات متاحة مجانا تحت رعاية البنك الأهلي المصري.

وتستعرض "الوطن" ضمن خدماتها التي تقدمها لقرائها على مدار الساعة في التقرير التالي كيفية الحصول على المراجعات النهائية بشكل مجاني، لطلاب الثانوية العامة للعام الدراسي 2020 - 2019.

منصة الثانوية العامة

يمكن الدخول إلى المنصة من هنـــــــا، وهي مجانية بالكامل، وكل ما يتطلب الأمر هو تسجيل الدخول للمنصة بحساب فيس بوك، أو جوجل، أو من خلال التسجيل باستخدام البريد الإلكتروني.

المراجعات النهائية للثانوية العامة في مادة اللغة العربية

يمكن الحصول على فيديوهات المراجعات النهائية للثانوية العامة في مادة اللغة العربية من هنـــــــــا.

المراجعات النهائية للثانوية العامة في مادة التربية الوطنية

يمكن الحصول على فيديوهات المراجعات النهائية للثانوية العامة في مادة التربية الوطنية من هنـــــــــا.

المراجعات النهائية للثانوية العامة في مادة الإحصاء

يمكن الحصول على فيديوهات المراجعات النهائية للثانوية العامة في مادة الإحصاء من هنـــــــــا.

المراجعات النهائية للثانوية العامة في مادة الفيزياء

يمكن الحصول على فيديوهات المراجعات النهائية للثانوية العامة في مادة الفيزياء من هنـــــــــا.

المراجعات النهائية للثانوية العامة في مادة كيمياء

يمكن الحصول على فيديوهات المراجعات النهائية للثانوية العامة في مادة كيمياء من هنـــــــــا.

المراجعات النهائية للثانوية العامة في مادة الرياضيات – الديناميكا – قانون نيوتن الثاني

يمكن الحصول على فيديوهات المراجعات النهائية للثانوية العامة في مادة الرياضيات – الديناميكا –قانون نيوتن الثاني من هنـــــــــا.

المراجعات النهائية للثانوية العامة في مادة الفيزياء الدينامو "مسائل وحلول"

يمكن الحصول على فيديوهات المراجعات النهائية للثانوية العامة في مادة الفيزياء الدينامو "مسائل وحلول" من هنـــــــــا.

المراجعات النهائية للثانوية العامة في مادة الفيزياء الدينامو "شرح"

يمكن الحصول على فيديوهات المراجعات النهائية للثانوية العامة في مادة الفيزياء الدينامو "شرح" من هنـــــــــا.

المراجعات النهائية للثانوية العامة في مادة اللغة العربية النحو

يمكن الحصول على فيديوهات المراجعات النهائية للثانوية العامة في مادة اللغة العربية النحو من هنـــــــــا.

المراجعات النهائية للثانوية العامة في مادة الرياضيات – الديناميكا – قانون نيوتن الأول

يمكن الحصول على فيديوهات المراجعات النهائية للثانوية العامة في مادة الرياضيات – الديناميكا –قانون نيوتن الأول من هنـــــــــا.

المراجعات النهائية للثانوية العامة في مادة اللغة العربية البلاغة

يمكن الحصول على فيديوهات المراجعات النهائية للثانوية العامة في مادة اللغة العربية البلاغة من هنـــــــــا.