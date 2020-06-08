الأعلى للإعلام يحقق مع تامر أمين.. و"النهار" تكلف مذيعيها بتوفيق أوضاعهم

عقدت اليوم لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام اجتماعا لها لمناقشة بعض المخالفات المنسوبة لعدد من وسائل الإعلام، وقد مثل الإعلامي تامر أمين، مقدم برنامج آخر النهار على قناة النهار، أمام لجنة الشكاوى طبقا للقرار الصادر بذلك.

وقال مصدر بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن لجنة الشكاوى استدعت اليوم الاثنين، الإعلامى تامر أمين للتحقيق معه فيما رصدته لجان الرصد من إهانة للمصريين فى إحدى حلقات برنامجه، وانتهى التحقيق إلى تقديم أمين اعتذارا رسميا خلال حلقة برنامجه اليوم.

وكان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام قد قرر في وقت سابق منع ظهور 5 مذيعات بقناة النهار وهن: بوسي الطيار، ودعاء فاروق، وريم الباردوي، وهالة فهمي، وعلا شوشة، بجميع وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة، لمدة عام أو لحين تقنين أوضاعهن بنقابة الإعلاميين بالقيد بجداول النقابة أو الحصول على تصريح منها بمزاولة المهنة.

من جانبها أكدت شبكة قنوات النهار أنها حريصة على الالتزام بالإجراءات القانونية التي تتخذها الدولة في سبيل تنظيم عمل الإعلام في مصر من خلال الجهات المعنية والمنوط بها ذلك ممثلة في المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وأنها التزمت بالقرار الصادر من المجلس، وكلفت مذيعيها باستيفاء أوراق حصولهم على تصريح عمل من خلال نقابة الإعلاميين وبالفعل توجهوا إلى نقابة الإعلاميين لتوفيق أوضاعهم القانونية.

وناشدت قناة النهار، المجلس الأعلى للإعلام ونقابة الإعلامين سرعة البت في الطلبات المعروضة أمامهم والخاصة بتوفيق أوضاع الإعلاميين الموقوفين.