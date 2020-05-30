"الأعلى للإعلام" يتلقى طلبات الترخيص وتوفيق أوضاع الوسائل بعد ساعات

يبدأ المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، تلقي طلبات ترخيص الوسائل الإعلامية، اليوم، بعد إقرار لائحة التراخيص التي شملت 18 نموذجا، وفقا للائحة التنفيذية لقانون تنظيم الصحافة والإعلام، رقم 180 لسنة 2018، التي أمهلت جميع الوسائل لتوفيق أوضاعها 6 أشهر، تنتهي في أغسطس المقبل.

وقال محمد العمري، وكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إنّ أعضاء المجلس عقدوا اجتماعا مع مجموعة من العاملين بالمجلس، بحضور الأمين العام للمجلس، للاطمئنان على سير عمل الأمانة الفنية لاستقبال طلبات الترخيص، عقب إقرار لائحة التراخيص.

وأكد العمري، في تصريحات لـ"الوطن"، أنّ طلبات الترخيص سيتم وضعها على الموقع الخاص بالمجلس، وعلى من يرغب في الترخيص، تقديم الطلب إلكترونيا، وترك رقم التواصل معه.

وكان الدكتور عصام فرج، الأمين العام للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أكد أنّ نماذج التراخيص بأنواعها المختلفة، متاحة على موقع المجلس، ويتم كتابتها يدويا وتسليمها بالمرفقات المطلوبة، والتوقيع عليها بمقر المجلس، عقب إجازة عيد الفطر المبارك.

وذكر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أنّ لائحة التراخيص سيتم العمل بها رسميا، بدءً من الغد، بعد نشرها في جريدة الوقائع المصرية اليوم، وفقا للمادة الثالثة من القرار.

وقال الدكتور عصام فرج، الأمين العام للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إنّ نماذج التراخيص بأنواعها المختلفة، متاحة على موقع المجلس، ويجري كتابتها يدويا، وتسليمها بالمرفقات المطلوبة، والتوقيع عليها بمقر المجلس، عقب إجازة عيد الفطر المبارك.

وكانت "الوطن"، حصلت على نص لائحة تراخيص وسائل الإعلام، التي أعدها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وأصدرها في 5 مايو، وأعلنها يوم 10 مايو، ثم نشرت بالوقائع المصرية في 13 مايو الجاري.

وقال المجلس، إن اللائحة نظمت إجراءات إصدار التراخيص التي تم تفويض المجلس بوضع إجراءات وقواعد وشروط إصدارها بموجب القانون رقم 180 لسنة 2018ـ بشأن تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

واشتملت اللائحة على إجراءات ترخيص المواقع الإلكترونية المصرية وغير المصرية، التي تزاول نشاطا داخل مصر، وبينها مواقع التواصل الاجتماعي، إعمالا لنص المادة (6) من القانون رقم 180 لسنة 2018، واشتملت على إجراءات تلقِّي إخطارات الصحف ذات الترخيص الأجنبي، التي تصدر أو تُوزُّع في مصر، وإجراءات ترخيص القنوات الفضائية والرقمية غير المصرية التي تزاول نشاطا داخل البلاد، وذلك إعمالا لنص المادة (70 بند2) من ذات القانون.

كما اشتملت اللائحة على إجراءات إجازة تداول المطبوعات الأجنبية بالبلاد إعمالا لنص المادة (4) من القانون رقم 180 لسنة 2018، وإجراءات ترخيص شركات توزيع الأقنية الفضائية (الكيبل)، وشركات إعادة البث من مصر وإليها، وشركات نقل المحتوى، والمنصات الفضائية والرقمية المُشفرة، وإجراءات حيازة وتركيب وتشغيل أجهزة البث عبر الأقمار الصناعية وعبر شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت)، وإجراءات موافقة المجلس على استيراد أو انتاج أجهزة استقبال البث المسموع والمرئي أو فك الشفرة (الديكودر وتشمل جميع أجهزة استقبال البث المسموع أو المرئي وفك الشفرة وIPTV ومثيلاتها).

وأكد المجلس، أنّه بصدور اللائحة عقب صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 418 لسنة 2020، بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 180 لسنة 2018 في فبراير الماضي، يكون المجلس استكمل البنيان التشريعي لاستصدار التراخيص التي أناط به المُشرَّع إصدارها.

وأوضح المجلس، أنّه فور صدور اللائحة التنفيذية للقانون رقم 180 لسنة 2018، شكّل لجنة من الخبراء في مجالات الصحافة، والإعلام، والاتصالات، والقانون، لإعداد اللائحة، وعقد المجلس عدة جلسات لسماع المقترحات والاستفسارات مع عدد من الشركات ذات الصلة العاملة في المجالات التي تنظمها هذه اللائحة، حتى تخرج في صورة لائقة داعمة لبيئة الأعمال ومناخ الاستثمار في مصر.