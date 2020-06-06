"الأعلى للإعلام" يمنع 5 مذيعات بقناة "النهار" من الظهور لمدة عام

أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، قرارا بمنع ظهور 5 مذيعات بقناة النهار لمدة عام على جميع وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة والإلكترونية، أو لحين تقنين أوضاعهم بنقابة الإعلاميين بالقيد بجداول النقابة أو الحصول على تصريح منها بمزاولة المهنة وهن "بوسي الطيار، ودعاء فاروق، وريم البارودي، وهالة فهمي، وعلا شوشة".

وأوضح المجلس أنه أصدر القرار بعد الاطلاع على قانون المجلس الأعلى للإعلام، وقانون تنظيم نقابة الإعلاميين، وكذلك لائحة الجزاءات التي أصدرها المجلس الأعلى للإعلام، وأيضا لائحة الضوابط والمعايير اللازمة لضمان التزام المؤسسات الإعلامية بأصول وأخلاقيات المهنة.

وجاء القرار بعد حكم محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة في الدعوى رقم 9921 لسنة 74 قضائية والصادر بجلسة 22 مارس 2020، وأيضا كتاب نقابة الإعلاميين في شأن قيام عدد من مقدمي البرامج بمزاولة النشاط الإعلامي دون القيد بالنقابة أو الحصول على تصريح بمزاولة المهنة بالمخالفة للقانون رقم 93 لسنة 2016.

كما أشار المجلس في قراره إلى تقرير لجنة الرصد بشأن عدد من البرامج الطبية التي يقدمها شخصيات غير مؤهلة، وتوصية لجنة الشكاوى في ذات الشان، فضلا عن موافقة المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بجلسته المعقودة الخميس الماضي 4 يونيو باتخاذ التدابير اللازمة لمنع ظهور السابق ذكرهم لمزاولة النشاط الإعلامي بقناة النهار الفضائية دون القيد بنقابة الإعلاميين أو الحصول على تصريح منها بمزاولة المهنة وتقديمهم برامج إعلامية دون أن يكونوا من الشخصيات المؤهلة لهذا العمل أو من المتخصصين المرخص لهم بمزاولة النشاط الإعلامي بما يحول دون تدني مستوى الأداء الإعلامي ويقي المشاهد ممن يدعون المعرفة أو من الذين لا يسعون إلا نحو الشهرة والمكاسب المادية ولمخالفة ميثاق الشرف المهني والمعايير والأعراف المكتوبة "الأكواد".