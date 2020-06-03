"خدمات نقل الدم": إقبال كبير من متعافي كورونا على التبرع بالبلازما

قال الدكتور إيهاب سراج الدين، مدير عام خدمات نقل الدم القومية، إنهم طرحوا فكرة سحب بلازما المتعافين من فيروس كورونا بهدف علاج المصابين، منذ شهر مارس الماضي، طبقا لبروتوكولات طبية على مستوى العالم، موضحا أنهم قدموا البروتوكول لوزارة الصحة، للبدء في علاج المصابين ببلازما المتعافين من كورونا.

وأضاف "سراج الدين" خلال اتصال هاتفي ببرنامج "اليوم"، المذاع على شاشة قناة DMC، وتقدمه الإعلامية سارة حازم، أنهم أجروا تجارب لعلاج 30 حالة إصابة ببلازما المتعافين وأثبتت فعاليتها على المصابين، وهذا رقم كبير، وسيجري الإعلان عن كامل الأرقام فور الانتهاء من الدراسات بشكل كامل.

وأكد أن استجابة المتعافين للتبرع ببلازما كانت في البداية ضعيفة ولم تكن تتوافق مع عدد المتعافين، موضحا أنهم تواصلوا مع المتعافين للتبرع بالبلازما، وارتفع الإقبال بعد دعوات وزيرة الصحة، وتشجيعها للمتعافين للتبرع: "جالنا اتصالات كتيرة جدا على رقم 105 للتبرع بالبلازما"، لافتا إلى أنه يجري تنسيق مواعيد للمتبرعين لاستقبالهم.

وتابع: "المتبرعون فيه منهم يصلح ومنهم من لا يصلح، مثل السن الأقل من 18 وأكبر من 60 سنة لا يصلح للتبرع، كما أنه وفقا للبرتوكول لازم يتبرع من اليوم الـ14 حتى اليوم الـ28 من تعافيه، مش في أي وقت وخلاص، حيث ترتفع نسبة الأجسام المضادة في هذه الفترة أعلى من أي وقت تاني".