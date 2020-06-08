مدير خدمات نقل الدم: توسيع مراكز التبرع بالبلازما في الأقاليم

كشف الدكتور إيهاب سراج، مدير خدمات نقل الدم بوزارة الصحة، شروط التبرع بالبلازما للمتعافين من فيروس كورونا.

وقال سراج الدين خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية ريهام إبراهيم في برنامج "من مصر" المذاع عبر فضائية "cbc" إنه يمكن للمتعافي التبرع في المركز الإقليمية المحددة بعد اتصاله بهم وإجابته عن بعض الأسئلة لتحديد مدى إمكانية تبرعه مشيرًا إلى أن التبرع يستغرق ساعة واحدة فقط.

وأوضح سراج الدين أنه يتم مراجعة أعداد المتعافين يوميًا ويستبعدوا غير الصالحين للتبرع ثم يختاروا المناسبين ويتم الاتصال بهم لطلب التبرع منهم، مؤكدًا أن فكرة التبرع بالبلازما حدثت في أثناء انتشار فيروس سارس وأثبتت نجاحها.

وأكد أن العلاج بالبلازما حقق نتائج مبشرة جدا وتمت مناشدة المتعافين للتبرع بالبلازما وأنه سيتم التوسع في المراكز التي تقبل التبرع في الأقاليم.

وشدد سراج الدين، صحة المتبرع تهمه قبل الحصول على كيس البلازما، مشيرًا إلى أن شروط التبرع بالدم هي نفسها شروط التبرع بالبلازما بأن يكون السن من 18 إلى 60 عاما والوزن أكثر من 50 كيلو وألا يعاني المتبرع من أمراض صدرية أو قلبية مزمنة، مشيرًا لأن مريض الضغط يمكنه التبرع طالما يحصل على علاجه باستمرار ومرضى السكر أيضًا طالما يحصلوا على علاج عادي ولا يحصلوا على أنسولين.