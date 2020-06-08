صديق: 25 مليار جنيه أنفقت على صندوق تطوير العشوائيات منذ 2014

قال المهندس خالد صديق المدير التنفيذي لصندوق تطوير العشوائيات، إنه حجم المصروفات الخاصة بالصندوق منذ عام 2008 حتى عام 2014 كانت 652 مليون جنيه.

وأضاف خلال تصريحات لشاشة "اكسترا نيوز"، أن المصروفات تجاوزت 25 مليار جنيه منذ عام 2014 حتى الآن، معتبرًا أن هذا الأمر يبين حجم اهتماما الدولة في هذا العهد بقضية العشوائيات، حيث أن هذا الرقم 50 ضعف لما أنفق في الفترة بين عامي 2008 و2014.

وتابع، أن العشوائيات مرصود لها 32 مليار جنيه، وجرى تخصيص 318 مليار جنيه للقضاء على المناطق غير المخططة بخلاف الأسواق العشوائية التي جرى تخصيص 44 مليار جنيه لها.