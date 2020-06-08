المسماري: 20 ألف شخص نزحوا من ترهونة هربا من جرائم الميليشيات

قال اللواء أحمد المسماري الناطق باسم الجيش الوطني الليبي، إن كل المنطقة الشرقية استقبلت النازحين من المنطقة الغربية، حيث بلغ عدد النازحين من مدينة ترهونة فقط حوالي 20 ألف نسمة، هربوا من جرائم الميليشيات التكفيرية.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي، أن هذه الميليشيات استعانت بسلاح الأتراك وارتكبت جرائم حرب ضد الإنسانية والدين الإسلامي وقيم الليبيين.

وتابع بأن الميليشيات الإرهابية فاقدة الوطنية، مشيرًا إلى أنها سرقت كل شيء في ترهونة وكامل المنطقة الغربية: "هذه الشراذم عليها أن تنتظر القرارات القاسية تجاههم، لأنهم انتهكوا حرمة المواطنين وارتكبوا جرائم بشعة واستعدوا بسلاح الغزاة الأتراك".