البرلمان يوافق على عدد من الاتفاقيات

وافق مجلس النواب في جلسته العامة على عدد من الاتفاقات بقرارات جمهورية ومنها: قرار رئيس الجمهورية رقم 143 لسنة 2020 بشأن الموافقة على اتفاق التعاون بين جمهورية مصر العربية "الهيئة القومية للأنفاق" وبنك الاستثمار الأوروبي بشأن إعداد دراسة جدوى لإعادة تأهيل الخط الثاني لمترو أنفاق القاهرة، الموقع في القاهرة بتاريخ 29/1/2020.

و قرار رئيس الجمهورية رقم 121 لسنة 2020 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية كوريا بشأن تقديم الحكومة الكورية منحة لا تتجاوز قيمتها مليونين و900 ألف دولار أمريكي للمساهمة في تنفيذ مشروع " تطوير نظام ميكنة الملكية الفكرية في مكتب براءات الاختراع المصري"، والموقعة في القاهرة بتاريخ 5/1/2020.

كما وافق المجلس على قرار رئيس الجمهورية رقم 149 لسنة 2020 بشأن الموافقة على اتفاقية مقر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الإفريقي لكرة القدم، والموقعة في القاهرة بتاريخ 12/2/2020.

كما وافق مجلس النواب على قرار رئيس الجمهورية رقم 144 لسنة 2020 بالموافقة على اتفاق التعاون بين جمهورية مصر العربية "الهيئة القومية لسكك حديد مصر" وبنك الاستثمار الأوروبي بشأن الدراسات التكميلية لتحديث خط طنطا – المنصورة – دمياط، والموقع في القاهرة بتاريخ 5/2/2020.ووافق على قرار رئيس الجمهورية رقم 117 لسنة 2020، بشأن الموافقة على الاتفاق الحكومي بين جمهورية مصر العربية وبنك الاستثمار الأوروبي بشأن توسعة وتطوير محطة معالجة الصرف الصحي الغربية بالإسكندرية، الذي يتيح البنك بمقتضاه لجمهورية مصر العربية قرضاً بمبلغ 120 مليون يورو، الموقع في القاهرة بتاريخ 31/12/2019.

جاء ذلك بعد استعراض تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعميـر، ومكتبي لجنتي الشئون الاقتصادية، والخطة والموازنة.

وأوضحت اللجنة أن الاتفاق يستهدف تمويل أحد أهم مشروعات التنمية المستدامة التي سوف تخدم قطاعًا عريضًا من المواطنين، كما يساهم في إزالة التلوث ببحيرة مريوط والبحر الأبيض المتوسط، وتوفير مصدر إضافي للمياه، والارتقاء بالوضع الاقتصادي لمصايد الأسماك والزراعة والسياحة في المنطقة.