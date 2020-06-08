3 اغتصبوها.. الحكم في قضية "فتاة فرشوط" 16 يونيو

حددت جنايات نجع حمادي، 16 يونيو الجاري موعدًا للجلسة النهائية للقضية المعروفة إعلاميًا بـ"فتاة فرشوط".

وسنشهد الجلسة المرافعة الختامية، والنطق بالحكم، بعدما كان محددًا لها موعد في أبريل الماضي، لكنها تأجلت بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد، وما ترتب عليه من توقف أعمال المحاكم.

تعود أحداث القضية إلى أكتوبر 2018، عندما ضبطت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة فرشوط، برئاسة مأمور المركز، "علي.ك.ا"، 21 عامًا، وشقيقه "محمد" 19 عامًا، و"مصطفى.ر.ع"، 22 عامًا، لاتهامهم بخطف واغتصاب "فرحة.ع.ر"، 17 عامًا، طالبة، في منزل المتهمين الأول والثاني.

وأُحيل المتهمون للنيابة في القضية رقم 2550 لسنة 2018 إداري، مركز شرطة فرشوط.