لاحتياجات الجامعة والأطقم الطبية.. مركز إنتاج نصف آلي بأسيوط في نقاط

تفقد الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، مركز إنتاج الكمامات النصف آلي، بالمبنى الإداري الذى تم إنشاءه لسد احتياجات الجامعة، والأطقم الطبية من الكمامات، خاصة عقب تطبيق قرار رئيس الجامعة، بإلزام المترددين على الحرم الجامعي، بإرتداء الكمامات.

"الوطن" تنشر أبرز المعلومات عن المركز في نقاط:

1- المركز تابع لمؤسسة 2020 لعلاج مرضى الأورام بصعيد مصر الذى أسسته الجامعة بالتعاون مع المؤسسة ليكون امتداد لنقطة الإنتاج بالمستشفى الجامعي سابقاً.

2- الهدف من إنشاء المركز سد احتياجات الأطقم الطبية والمجتمع الجامعي من الكمامات وسائر أنواع المستلزمات الوقائية وذلك منذ بدء ظهور فيروس كورونا فى مصر فى مارس الماضي.

3- المركز يعد إنجازاً جديداً للجامعة فى إطار قرار إدارة الجامعة بإلزام المترددين على الجامعة بارتداء الكمامة كشرط أساسى للدخول الحرم الجامعى والمدينة الطبية ضمن خطتها الوقائية للحد من انتشار كوفيد 19 بين الأفراد.

4- عدد العاملين بمركز الإنتاج تجاوز 60 متطوعاً من شباب المؤسسة الذى يعمل على مدار 24 ساعة.

5- تعاون فريق طلابى من قسم الهندسة الميكانيكية فى إعادة استغلال بعض الأدوات فى تصميم ماكينة لإنتاج الكمامات نصف آلي.

6- أشار رئيس جامعة أسيوط إلى إنه جرى التنسيق مع الدكتور أحمد عبده جعيص الرئيس الشرفي للمؤسسة، والدكتور مصطفى الشرقاوى رئيس مجلس أمنائها من أجل التوسع فى المقر المخصص لمركز إنتاج الكمامات بالمبنى الإداري، على أن يصاحبه إضافة 10 ماكينات خياطة متطورة لمضاعفة حجم الإنتاج، مع زيادة.

7- زيادة عدد العمالة بما يضمن تحقيق معدلات أعلى فى حجم الإنتاج اليومي والذي يصل حالياً إلى نحو 13 ألف كمامة يومياً.

8- أشار ياسين ثابت أمين عام المؤسسة والمشرف على المركزإلى أنه جارى الإعداد لتجهيز خط إنتاج آخر للكمامات القماشية وذلك وفق المواصفات الصحية التى أعلنتها وزارة التجارةوالصناعة وذلك كخط إنتاج إضافي للكمامات المنتجة حالياً والمطابقة للشروطوالمواصفات الصحية المعلنة من وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة.