مسؤول سابق بمكافحة العدوى: على طلاب الثانوية اتخاذ الإجراءات الاحترازية

قالت الدكتورة أماني عامر مسؤول مكافحة العدوى بقطاع الطب العلاجي بوزارة الصحة سابقا، إن وزارة التربية والتعليم، بالتعاون مع وزارة الصحة، سيتخذا كل الإجراءات التي تضمن أن المدرسين والمشرفين وطلبة الثانوية العامة، الذين سيؤدون الامتحانات، ألا يكون هناك انتقال للعدوى بينهم، لذلك يجب على أولياء الأمور، ألا يذهبوا مع أولادهم لتوصيلهم للامتحان، حتى لا يحدثوا تزاحم.

وأضافت عامر، خلال مداخلة هاتفية، في برنامج "السفيرة عزيزة"، المذاع على فضائية Dmc، أنه كلما قل التزاحم كلما قلت فرصة انتشار العدوى، لافتة إلى أن الأولاد بعد الانتهاء من الامتحان، يذهبون لمنازلهم أثناء ارتدائهم الماسكات، وينتزعونها عندما يصلون بالطريقة الصحيحة، وهي عدم لمس الجزء الأمامي منها، والتخلص منها.

وتابعت، أنه يجب على الطالب بعد ذلك، غسل اليدين بالماء والصابون جيدا لمدة 30 ثانية، واتباع كل الإجراءات الإحترازية السليمة، للوقاية من فيروس كورونا.