مستشفى الحميات بسوهاج تسجل أول إصابة بكورونا بين طاقمها

قدمت مديرية الصحة في سوهاج، في بيان صادر لها اليوم، الشكر لمستشفى الحميات بقيادة الدكتور عمرو الرشيدي، مدير المستشفى، والدكتور هشام الشريف، ووالدكتور إسماعيل عثمان نائبا المدير.

كما قدمت المديرية الشكر لجميع الأطباء، والتمريض، والفنيين، والصيادلة، والخدمات المعاونة، وجميع العاملين بالمستشفى على المجهود المبذول خلال الفترة الماضية في التعامل مع فيروس كورونا.

وأشار البيان إلى أن إجمالي المترددين على المستشفى خلال الشهرين الماضيين بلغ أكثر من 21 ألف مريض، كما أن أكثر من 70% من المرضى الإيجابيين تم اكتشافهم والتعامل معهم عن طريق مستشفى حميات سوهاج.

ولفت البيان إلى أن المستشفى سجلت بالأمس أول إصابة بكورونا بين العاملين بالمستشفى، حيث نُقلت الحالة إلى مستشفى العزل بمركز القلب والجهاز الهضمي، وبرفقته مدير مستشفى الحميات للتأكد من حصوله على خدمة طبية ذات جودة عالية.