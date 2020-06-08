محيي الدين عوض: الدولة كانت حاسمة بالحفاظ على جدار الأمن القومي بسيناء

قال النائب محمود محيي الدين، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إن استثمارات الطرق والأنفاق استطاعت أن تخلق العديد من الصناعات التعدينية في منطقة وسط سيناء، حيث إن جودة الرخام في هذه المنطقة لا تقل جودة عن الرخام الهندي والإيراني، وكافة أجود الرخام على مستوى العالم، وهناك جبل للرخام.

وأضاف محيي الدين خلال مداخلة هاتفية ع الإعلامية عزة مصطفى في الفترة المفتوحة على شاشة قناة "صدى البلد"، أن منطقتي وادي السر ووادي المغارة بهما أكثر من 600 ألف فدان جاهزة للزراعة فورا، مشيرا لتطوير 4 موانئ بسيناء منهم 2 ميناء قديمة لاستقبال كافة السفن ولخلق مناطق صناعية جديدة وتداول وخلق بيئة لمنطقة تبادل تجاري.

وتابع محيي الدين أن تنمية الإنسان والمجتمع السيناوي شملت 6 محطات تحلية مياه ومحطات توزيع مياه وهو لم يكن موجودا من قبل، والتوسع في إنشاء الجامعات والمعاهد العليا بسيناء سيجعلها منطقة جذب للتعليم، إضافة لتسهيل الحركة والانتقال بين جنوب ووسط وشمال سيناء، وإجراءات الدولة المصرية للحفاظ على جدار الأمن القومي بمنطقة سيناء، والذي تم بمنطقة حاسمة.

واستكمل محيي الدين أن سيناء تشهد بناء مجتمعات جديدة كاملة تتماشى مع طبيعة البيئة وثقافات المواطن السيناوي للحفاظ على التراث، إضافة للتوسع في الصناعات الصغيرة، وتوسيع مكونات الصناعات وتيسير قروض للمواطن السيناوي، وهناك إجراءات تقوم بها القوات المسلحة المصرية وشركاتها لتطوير الثروة السمكية في سيناء وأبرزها بحيرة البردويل المعروفة على مستوى العالم.