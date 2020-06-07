محمود محيي الدين: هناك قطاعات ستتعافى سريعا بعد أزمة كورونا

أكد الدكتور محمود محيي الدين مبعوث الأمم المتحدة لأجندة التمويل لعام 2030، أن الاقتصاد العالمي سيتراجع بنسبة تزيد عن النسبة التي توقعها صندوق النقد الدولي 3%.

ورجح محيي الدين، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري في برنامج "مساء dmc"، المذاع عبر فضائية "dmc"، أن يكون التراجع أكثر من ذلك خلال عام 2020، متوقعًا أن يكون هناك تحسن نسبي مع بداية العودة للحياة والنشاط الاقتصادي سيعاود حركته ونشاطه.

وأوضح محيي الدين أن هناك دولا استطاعت السيطرة على انتشار فيروس كورونا رقم قلة مواردها، مشيرًا إلى أن الدولة التي ستستطيع السيطرة على الوباء هى الدولة الأجدر لعودة استئناف النشاط التجاري والاستثماري، مشددًا على صعوبة التعارض ووضع حياة الناس وصحتهم في كفة والاقتصاد في كفة أخرى.

وأشار محيي الدين إلى أن هناك قطاعات ومشروعات لديها قدرة أسرع على العودة نظرًا لعدم ارتباطها بالسفر، مثل الزراعة والخدمات الأساسية وقطاع الاتصالات وقطاع الصناعات الغذائية، مشددًا على أن هناك قطاعات أخرى ستستغرق بعض الوقت للعودة.

وأكد محيي الدين على أن هناك مشروعات قد لا تعود بشكل أفضل وقد لا تعود على الإطلاق، مطالبًا بمساندة المشروعات الصغيرة لتعافيها في ظل الأزمة.

وأوضح محيي الدين أن منظمة الصحة العالمية تتحدث عن 18 شهرا للوصول للقاح للفيروس وأن هذه الفترة قد تقل وقد تزيد، وهذا اللقاح لن يعطي الوقاية بنسبة 100%.

وتحدث محيي الدين عن الدور الذي قامت به الحكومة المصرية لدعم الاقتصاد في أزمة كورونا، وضخ 100 مليار جنيه ما يمثل 2% من الناتج المحلي الإجمالي، معتبرًا أن ذلك كاف حتى الآن، محذرًا من الديون الخارجية وآثارها على المدى الطويل.