حملات للتفتيش على محال ومخابز وأسواق كفر الشيخ  

وجه اللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ، باستمرار الحملات التموينية والرقابية على الأسواق والمحال التجارية ومحال الجزارة والمخابز، لمنع احتكار السلع، والتأكد من صلاحية الأصناف المعروضة، والبيع بالسعر الرسمي.

وتابعت المهندسة عايدة ماضي، رئيس مركز ومدينة سيدي سالم، أعمال الحملة المكبرة للمرور على الأسواق، والمحلات التجارية، لضبط الأسعار، والتأكيد على تفعيل ارتداء الكمامات الواقية لأصحاب المحلات والعاملين فيها، وذلك حفاظًا على سلامة المواطنين، بالتنسيق مع إدارة الصحة والتموين والطب البيطري.

كما تابع جمال يونس، رئيس مركز ومدينة الحامول، أعمال الحملة المكبرة لتكثيف الرقابة والتفتيش على الأسواق، ومحلات الجزارة، والمخابز، ومحال بيع المواد الغذائية، بناحية الأبعادية، وقليني، والبنا، بالتنسيق مع مديرية الصحة، والتموين، والطب البيطري.

وأسفرت الحملة عن تحرير عدد من المحاضر، لبيع مواد غذائية مجهولة المصدر، والغلق في مواعيد العمل الرسمية للبدالين التموينيين، ولعدم جود إعلان أسعار.