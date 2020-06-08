لجنة تتفقد إجراءات مواجهة كورونا بمستشفى قفط بقنا

أكد اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، استمرار عمل اللجنة المشكلة للمرور اليومي على جميع مستشفيات المحافظة المخصصة للتعامل مع مصابي فيروس كورونا المستجد.

وقامت اللجنة بالمرور على مستشفى قـفط التعليمي لمتابعة سير العمل، والتأكد من توافر المستلزمات بكميات مناسبة، وانتظام حضور الأطقم الطبية، وتقديم الخدمة للمواطنين ومتابعة جاهزية تلك المستشفى لاستقبال المرضى.

وتابعت اللجنة أعمال النظافة والتعقيم بالمستشفى، وكذلك التخلص الأمن من النفايات ومتابعة المخازن والصيدليات، والاطمئنان على المرضى.

ووجه المحافظ باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين من الأطباء وأطقم التمريض والإداريين في حال ضبط أي مخالفات خلال مرور اللجنة علي المستشفيات.

من ناحية أخرى، استقبل محافظ قنا ونائبه الدكتور حازم عمر عددًا من المواطنين بمقر مكتبيهما صباح اليوم، لبحث مطالبهم، وذلك في إطار حرص المحافظة على الاستماع لمطالب وشكاوى المواطنين.