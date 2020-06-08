نائبا القليوبية يتفقدان مستشفيات العزل لكورونا بالخانكة وشبرا

تفقدت الدكتورة إيمان ريان، والدكتور سمير حماد، نائبا محافظ القليوبية عددا من مستشفيات المحافظة التى تقدم الخدمة الطبية لمرضى فيروس كورونا لمتابعة سير العمل واستقبال الحالات المشتبه في إصابتها والمصابة بالفيروس.

بدأت الجولة بتفقد مستشفى صدر 23 يوليو بحضور العميد خالد كشك، رئيس مدينة الخانكة، والدكتور محمد إبراهيم الخولي، مدير المستشفى.

وتفقد الجميع أقسام الاستقبال والأشعة والمخازن والعمليات والجراحة، ومنطقة العزل ومنطقة الفصل بين الحالات الاشتباه وبين حالات المصابة المؤكدة وأعلنت إدارة المستشفى عن شفاء 80 حالة إصابة وتحويلها من إيجابي إلى سلبي.

قال مدير المستشفى، إنه يجري الآن رفع كفاءة المستشفى وتشمل قسم الاستقبال والعيادات الخارجية ومستوصف الصدر.

وأشاد نائبا المحافظة باللوحات الإرشادية لطرق الوقاية ومكافحة العدوى المعلقة على أبواب الغرف ودورات المياه وفى كل مكان بالمستشفى.

كما تم المرور على مستشفى أبو المنجا المركـزى وتبين وجود الأطباء والتمريض وتعمل بكفاءة عالية فضلا عن أن حالة النظافة بالمستشفى جيدة ونوه مدير المستشفى إلى أنه لا توجد أي مشاكل فى الأطقم الطبية ولا الأجهزة الطبية فضلا عن أنه لا توجد أي معوقات فى الأدوية.

كما تم المرور على مستشفى بهتيم بحى شرق شبرا الخيمة بحضور الدكتور بكر عبد المنعم رئيس حى شرق وتم تفقد قسم عيادة الحميات والفرز والأشعة والمعمل وعيادة الاشتباه.