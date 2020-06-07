بعد تحويل جزء منه لعزل.. محافظ قنا يتفقد مستشفى فرشوط المركزي

أكد اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، حرص المحافظة بالتنسيق مع مديرية الصحة على تقديم كافة أوجه الرعاية الصحية اللازمة للمرضى وتوفير كافة الاحتياجات اللازمة والتأكيد على تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

جاء ذلك خلال زيارته مستشفى فرشوط المركزي يرافقه كمال شلبي السكرتير العام للمحافظة والدكتور رمضان الخطيب وكيل وزارة الصحة وأعضاء اللجنة المشكلة لمتابعة المستشفيات المخصصة بالمحافظة لاستقبال وعزل المصابين بفيروس كورونا المستجد، وذلك في إطار تنفيذ تعليمات مجلس الوزراء بشأن متابعة وتوفير كافة احتياجات المستشفيات من المستلزمات الوقائية والأدوية .

بدأ المحافظ زيارته للمستشفى بتفقد قسم استقبال وعزل المصابين بفيروس كورونا المستجد واطمأن على توفير الرعاية الكاملة لهم وتوافر كافة المستلزمات الطبية وأدوات مكافحة العدوى، لافتا إلى أن المستشفى تضم 20 سرير عزل و4 أسرّة عناية مركزة للحالات المصابة بالفيروس، ثم تابع زيارته بتفقد أقسام الاستقبال والطوارئ ووحدة الغسيل الكلوي واطمأن من المرضى على مستوى الخدمة الطبية المقدمة لهم .

وتوجه الداودي بعدها لمبنى حميات فرشوط المكون من 5 طوابق على مساحة حوالي 2000 متر مربع لمتابعة أعمال رفع الكفاءة التي تجرى به وتجهيزه لاستقبال وعزل المصابين بفيروس كورونا المستجد، فيما أوضح وكيل وزارة الصحة أنه فور الانتهاء من أعمال رفع كفاءة المبنى خلال الفترة القريبة المقبلة ستتولى وزارة الصحة تجهيز المبنى بالأجهزة اللازمة، مضيفا أن المبنى سيشمل 155 سريرا منها 12 سرير عناية مركزة بالإضافة إلى تجهيز شبكة غازات وحوالي 8 أجهزة تنفس صناعي .

الجدير بالذكر أن محافظ قنا قام بتشكيل لجنة للمرور اليومي على جميع مستشفيات المحافظة المخصصة للتعامل مع مصابي فيروس كورونا المستجد، حيث تقوم اللجنة متابعة سير العمل والتأكد من توافر المستلزمات بكميات مناسبة وانتظام حضور الأطقم الطبية وتقديم الخدمة للمواطنين ومتابعة مدي جاهزية تلك المستشفيات لاستقبال المرضي وأعمال النظافة والتعقيم والتخلص الأمن من النفايات واستقبال الحالات والتعامل معها ومتابعة المخازن والصيدليات والاطمئنان على المرضى، ووجه المحافظ باتخاذ الاجراءات القانونية تجاه المخالفين من الاطباء واطقم التمريض والاداريين في حال ضبط أي مخالفات خلال مرور اللجنة علي المستشفيات .