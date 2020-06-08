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محمود مسلم

تفعيل لجان للتعامل المباشر مع العقارات بالغردقة

كتب:

شاذلي عبدالراضي
09:06 م | الإثنين 08 يونيو 2020
اللواء عاطف وجدي رئيس مدينة الغردقة

اللواء عاطف وجدي رئيس مدينة الغردقة

بدأ مجلس مدينة الغردقة في تفعيل لجان من أقسام الإسكان والأملاك والشؤون القانونية وحماية أملاك الدولة، بالتنسيق مع 7 جهات أخرى منها الإسكان والمياه، وذلك للبدء في تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء بتحديد قيمة التعامل على العقارات بالأمر المباشر، بخصوص زوايد التنظيم بالمخططات المعتمدة من السلطة المختصة.

وأكد اللواء عاطف وجدي رئيس مدينة الغردقة، لـ"الوطن"، تفعيل لجان من الأقسام المعنية بالمجلس، إضافة إلى 7 إدارات أخرى من خارج المجلس، والاجتماع في الأسبوع الأول من كل شهر  لمناقشة قرار ضوابط الأراضي المحصورة، طبقًا لمخططات معتمدة من السلطه المختصة.