ضبط 3 شباب اعتدوا على صيدلي بسلاح أبيض بسبب معاكسة فتيات في الغردقة

ألقت أجهزة أمن البحر الأحمر، اليوم الأربعاء، القبض على 3 شباب في واقعة "الاعتداء على صيدلي بالغردقة"، بآلة حادة مما تسبب في جروح بالوجه َوانحاء متفرقة من الجسم، وحرر المحضر اللازم بالواقعة ومن المقرر عرضهم على النيابة العامة.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحر الأحمر كثفت من جهودها للعثور على مجموعة شباب اعتدوا على طالب بالسنة النهائية بكلية صيدلة بسلاح أبيض، ما أدى إلى إصابته بجروح بجسمه ووجهه، وذلك بشارع الثلاثيني بمنطقة الذهبية وسط مدينة الغردقة.

وأسفرت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة أول الغردقة برئاسة المقدم إسلام مهران، عن أنَّ وراء ارتكاب الواقعة 3 شباب، وتمّ تحديد أماكن تواجدهم، وتمكّنت قوة من ضباط قسم أول الغردقة من إلقاء القبض عليهم.

وتعود الواقعة، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بالغردقة بلاغا أمس، بالاعتداء على صيدلي بسلاح أبيض من مجموعة شباب أثناء تحدثهم مع فتيات بشارع الثلاثين بمنطقة ذهبية بالغردقة ،

وتمّ فحص كاميرات المراقبة القريبة من موقع الحادث، وتبين أن الصيدلي شاهد عددًا من الشباب والفتيات يجلسون أعلى سيارة ملكه، وحاول منعهم فما كان منهم إلا أن اعتدى أحدهم عليه بالضرب ممسكًا في يده آلة حادة "مشرط"، ومحدثًا به إصابات بالغة بالوجه والرأس ومناطق متفرقة من الجسد.

وحرر المحضر اللازم بالواقعة برقم 5666، قسم أول الغردقة، وباشرت النيابة التحقيقات.