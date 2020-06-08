تفاصيل الأيام الأخيرة في حياة المخرجة شيرين غيث

علمت "الوطن" أن المخرجة شيرين غيث، التي توفيت اليوم، كانت تعاني خلال أيامها الأخيرة من مشاكل صحية مزمنة في الصدر أدت إلى ابتعادها عن الظهور ومقابلة أصدقائها.

وأشار عدد من أصدقائها المقربين، إلى أن شيرين كانت تتدهور حالتها صحية فى بعض الأوقات وتقاوم في بعض آخر، ولكن الأزمة الصحية التى لازمتها فى الأيام الماضية لم تكن قادرة على مقاومتها.

شيرين غيث هي مخرجة ومنتجة مستقلة، عملت مدرسا مساعدا بالمعهد العالي للسينما بالقاهرة، تخرجت في المعهد العالي للسينما عام 1996، وحصلت على دبلوم الدراسات العليا 2003، كما حصلت على الماجستير في فنون السينما بتقدير امتياز عام 2011، وكانت تحضر الدكتوراة في الفنون بعنوان "السيميولوجيا الخاصة بشريط الصوت في الأفلام التسجيلية".

بدأت شيرين العمل كمخرجة بقطاع قنوات النيل المتخصصة منذ بداية إنشائه عام 1996 وذلك من خلال العمل كمخرجة بقناة النيل للدراما وعند بداية التجهيز لقناة النيل للأخبار انتقلت للعمل بها أي من 1998 وحتى1/7/2007 حيث انتقلت للعمل كمعيدة بالمعهد العالي للسينما باكاديمية الفنون بجانب عملها كمخرجة مستقلة.