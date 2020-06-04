يقضي وقته على يوتيوب..مأذون "سيد الشغال" يسترجع ذكرياته مع عمالقة الفن

أعادت مواقع التواصل الاجتماعى الفنان القدير نعيم عيسى إلى ذاكرة الجمهور مرة أخرى، بعد نشر مقطع فديو له وهو يشاهد مسرحية "ريا وسكينة"، التى شارك فيها مع الفنانة شادية، بعد غياب 4 سنوات عن الساحة الفنية، تلك الفترة سبقها مشوار فنى طويل شارك فيه "عيسى" مع كبار النجوم، أمثال الفنان عبد المنعم مدبولى وعادل إمام، وفريد شوقى، وعلى الرغم من أن ادواره كانت ثانوية لكنه كان سعيدا بها، نظرا لأنها جمعته بعمالقة الفن الذين تتلمذ على أيديهم.

"الوطن" حاورت الفنان نعيم عيسى.. الذى أدى دور تاجر القماش فى مسرحية "ريا وسكينة" ودور المأذون فى مسرحية "الواد سيد الشغال"، لنسترجع معه ذكريات زمن الفن الجميل، وبالحديد فترة الثمانينيات، حيث ككان عضوا أساسيا في كوميديا عادل إمام.

وإلى نص الحوار..

نعيم عيسى: شادية تاريخ الفن كله والجمال

بمناسبة مقطع "ريا وسكينة".. احكِ لنا ذكرياتك عملك مع الفنانة شادية؟

شادية من أحسن الممثلات، اشتغلت معها وكنت فرحانا وسعيدا جدا أني أقف أمامها، شادية تاريخ، الجمال كله والفن كله كان مع شادية، ومشاهدتي للمسرحية أعادت إلى ذهني ذكريات العمل الجميلة، من عبد المنعم مدبولي وسهير البابلي.

- وبالنسبة للفنانة سهير البابلي؟

الفنانة سهيرة البابلي كانت فنانة عظيمة وليها تاريخ كبير، وتتمح بروح جميلة، شاركت معها فى مسرحية "ريا وسكينة"، وكان الجمهور يملأ المسرح من أوله لآخره، ويستقبلهم بحفاوة واحترام شديد "الناس كانت بتقدر قيمة الفن زمان".

- هل تتذكر أول عمل فني شاركت فيه؟

بدأت حياتى الفنية بالمسرح، وشاركت في مسرحيات صغيرة، لكن أهم مسرحية بالنسبة لى كانت "رجل مفيش منه" مع الفنان عبد المنعم مدبولى، والتي فتحت لى باب للفن والعمل معه فشاركت فى مسرحيات وأفلام كثير معه "خدنا على بعض واتعودت على الشغل مع العظماء" فريد شوقى وعادل إمام ومدبولى وشادية وغيرهم.

- المسرحيات كان لها دور محوري في فن التمثيل قديما.. من وجهة نظرك ما سبب ذلك؟

الأعمال المسرحية كان لها دور مهم فى المجمتع، وتلقى اهتماما من القائمين عليها، والجمهور ينتظرها بلهفة، "كنا نعمل المسرحية نقدمها 10 سنين ونلف بيها دول أجنبية وعربية"، عادل إمام - ربنا يمتعه بالصحة - قدم مسرحيات عظيمة، توصل رسالة مهمة حتى الآن.

- ما سبب تراجع دور المسرحية في الوقت الحالي؟

في الوقت الحالي الفن أصبح عبارة عن أفلام ومسلسلات للتفاخر بشرب الحشيش والقتل والخيانة، أين المسرح الآن وقوة كلمته وتأثيرها؟ لابد أن ننتبه ونقد مسرحا كما كنا نقدمه قديما، به كلمة حلوة تؤثر في وجدان الناس.

- ما تأثير عبد المنعم مدبولي في حياة نعيم عيسى؟

الفنان العظيم عبد المنعم مدبولى احتضنني في بداية مشواري الفني، وكان يوجهنى كثيرا، وبالطبع استفدت وتعلمت منه الكثير، فهو من أول كبار الفنانين الذين عملت معهم، وخاصة فى مسرح "المدبوليزم" الخاص به، قدمت معاه مسرحيات كثيرة سعيد بيها جدا.

شاركت مع وحش الشاشة فى أكتر من 30 عمل فنى

- قدمت مع فريد شوقي أفلاما عديدة.. ما ذكرياتك معه؟

عملت مع الفنان الكبير فريد شوقي -رحمه الله- في أعمال فنية كثيرة وصلت لأكثر من 30 فيلما، وكنت أحب عملي معاه، لأنه فنان عظيم جدا، وكان يحرص على توجيهى، واستعيد ذكريات العمل معه من خلال مشاهد الأفلام التي شاركته فيها.

- ما أكثر فيلم تأثرت به من بين أعمالك؟

فيلم "الإنسان يعيش مرة واحدة" مع عادل إمام ويسرا وزين العشماوي وعلي الشريف والمخرج سيمون صالح، صنع لي علامة فارقة فى حياتى، أتذكر حينها أن المخرج عرض علي أن يساعدنى دوبلير فى مشهد القطار، لكنى رفضت وقلت له "أنا اللى هجري ورا القطر واحصله وأركب" ونفذت المشهد بالفعل، فبعد مقتل علي الشريف جريت مرة واحدة ونطيت في القطار وهو يسير من غير دوبلير، ووقعت على الزلط وجرحت يومها، لكن الحمد لله جاءت سليمة.

- كيف يقضى الفنان نعيم عيسى حياته بعيدا عن الفن؟

أعيش في الإسكندرية منذ 4 سنوات، صحتي جيدة الحمد لله لكن خروجى قليل جدا، وأفضل التواجد مع أبنائي وأحفادى طوال الوقت "بيردوا على النفس وبيونسونى فى وحدتى ربنا يخليهم لى ويحفظهم"، كما أفضل الالتزام بالمنزل فى ظل انتشار مرض كورونا، أتابع بعض الأعمال الفنية التى تعرض على الشاشة.

- دشنت قناة خاصة بك على يوتيوب، حدثنا عنها؟

بالفعل سامى ابنى عمل قناة باسمى، يطرح عليها مقاطع أفلام من شغلي القديم ويومياتي فى المنزل، وقناة أخرى باسم ابني سامى، يطرح عليها الفيديوهات التي يصورها لي، "فى الحقيقة أنا بشكره على الفكرة دى، رجعنى للذكريات وخلانى على تواصل مع الجمهور".