قرار جمهورى بتعيين 3 عمداء لكليات بجامعة المنصورة

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، اليوم، قرارًا جمهوريًا بتعيين 3 عمداء بجامعة المنصورة لكليات التربية، والتربية الرياضية، والتربية النوعية.

وقرر رئيس الجمهورية تعيين كل من الدكتور عبدالله محمود جاد، عميدًا لكلية التربية النوعية لفترة ثانية ولمدة ثلاث سنوات، والدكتور محمد العجمي، عميدًا لكلية التربية لمدة ثلاث سنوات، والدكتور أحمد عبدالعظيم عميد لكلية التربية الرياضية لمدة ثلاث سنوات.

وتقدم الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة، بخالص التهانب القلبية للعمداء الجدد بمناسبة صدور القرارات الجمهورية لهم، متمنيًا لهم المزيد من التوفيق والنجاح.