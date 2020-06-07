"إنتاج ذاتي".. جامعة المنصورة تنشر 60 بوابة تعقيم بالكليات والمستشفيات

أعلن الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة، اليوم، نشر 60 بوابة تعقيم تعما إلكترونيا في مداخل كليات ومستشفيات والمراكز الطبية بالجامعة.

قال رئيس الجامعة، في تصريح صحفي، إن الجامعة وزعت بوابات التعقيم الذاتي حسب نشاط كل مكان وبما يتناسب مع أعداد المترددين.

وأضاف أنه تم توزيع وتشغيل بوابات التعقيم التي تسلمتها الجامعة من وزارة التعليم العالي وعددها 4 بوابات، لتطبيق خطة الإجراءات الاحترازية في اطار توجهات الدولة بكافة قطاعاتها بتطبيق خطة التعايش مع فيروس كورونا ودعم كافة الإجراءات الاحترازية لمقاومة عدوى انتشار فيروس كورونا المستجد K(COVID-19).

وبدأت الجامعة في مشروع التصنيع الذاتي للبوابات الإلكترونية وانتهت من إنتاج 54 بوابة كمرحلة أولي التزاماً بتطبيق جميع بروتوكولات مكافحة العدوى الواردة من المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية والتي من بينها عمل تعقيم ذاتي لأعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب و الأشخاص المترددين على الكليات والمستشفيات والمراكز الطبية لتقليل خطر التعرض للإصابة.

وتعتمد بوابات التعقيم فى عملها على رشاشات رذاذ مياه لتعقيم الأفراد ذاتيا وتم تصنيعها بالكامل بأيدى مصرية وبمكونات من السوق المصرى وتم إجراء تعديلات عليها لتناسب نشاط المكان وعدد المترددين سواء كان كلية أو مستشفى أو وحدة من الوحدات الخاصة بالجامعة وتم إعداد دليل تشغيل للبوابات لنماذج ( mu1 ,mu2 ,mu3 ,mu4 ).

يذكر أن الجامعة بدأت في تصنيع بوابات التعقيم الذاتى الإلكترونية بعد تقدم مكتب التايكو بالجامعة للحصول على براءة اختراع للبوابة من أكاديمية البحث العلمى وتم تصنيع المرحلة الأولى بالقرية الأولمبية بالجامعة بمكونات بالسوق المصرى كما ستقوم كلية العلوم بتصنيع المواد المطهرة والتى لا تضر بجسم الإنسان أو البشرة أو الملابس وتكون قادرة على القضاء على مختلف أنواع الفيروسات والبكتيريا.