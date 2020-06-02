رئيس جامعة المنصورة يكشف تفاصيل تصنيع 50 بوابة للتعقيم الذاتي

قال الدكتور أشرف عبدالباسط، رئيس جامعة المنصورة، إن وزارة التعليم العالي أهدت للجامعات عدد من بوابات التعقيم الذاتي، ومن هنا جاءت لأحد العاملين في الجامعة فكرة إنتاج عدد من البوابات، بمنتجات متوفرة في السوق المصري، وبدأت داخل الجامعة تصنيع البوابات، والتي وصل عددها حتى أمس 50 بوابة، وبدأت عمليات التركيب والتشغيل.

وأضاف "عبد الباسط" خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحقيقة"، المذاع على شاشة قناة EXTRA NEWS، أن تم تخصيص بوابات للكليات والمراكز الطبية والمستشفيات، لافتا إلى أن السائل الذي سيتم استخدامه يُصنع داخل كليات العلوم التابعة للجامعة، ليصبح المنتج محلي 100%.

وأشار رئيس جامعة المنصورة، إلى أن الجامعة استعدت لإجراء الامتحانات للصفوف النهائية مطلع يوليو المقبل، من خلال توفير وسائل للتعقيم المختلفة والتي من ضمنها بوابات التعقيم، مؤكدا أن تلك الإجراءات من شأنها الوقاية من فيروس كورونا إلى حد ما، لافتا إلى أن جداول الامتحانات سيتم إعلانها عبر المواقع الإلكترونية التابعة للجامعة لعدم تزاحم الطلاب.