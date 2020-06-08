جميع الخدمات ستكون إلكترونية.. خطوات استخراج بدل فاقد لبطاقة التموين

قال الدكتور عمرو مدكور مستشار وزير التموين والتجارة الداخلية لنظم المعلومات، إنه منذ بداية جائحة تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، أوقفت الوزارة جميع الخدمات التي كانت تقدم من خلال مكاتب التموين عدا استخراج بدل فاقد وتالف للبطاقات التموينية، وجرى في الفترة الحالية إتاحة استخراجها إلكترونيًا عبر إدارة "دعم مصر"، من أجل التيسير على المواطنين.

وأكد ضرورة أن يقوم المواطن بتسجيل رقم تليفون رب الأسرة وأحد المستفيدين بهدف التعرف على الهوية الرقمية للمواطن، فكل الخدمات الإلكترونية للوزارة ستصبح متاحة لكل من قام بتسجيل رقم هاتفه.

وتستعرض "الوطن" ضمن خدماتها التي تقدمها لقرائها على مدار الساعة خطوات استخراج بدل فاقد أو تالف بطاقة التموين إلكترونيًا.

خطوات استخراج بدل فاقد أو تالف بطاقة التموين إلكترونيًا

الدخول على الموقع الرسمي دعم مصر، واختيار أيقونة طلب بدل فاقد أو تآلف أو يمكن الوصول إلى الصفحة بشكل أسرع من هنـــــــا.

سيطلب منك رقم البطاقة التموينية واختيار المحافظة.

ستظهر لك الصفحة التي تعرض بيانات البطاقة، بما فيها اسم مالكها، ورقم البطاقة التموينية وما إذا كانت سارية أم انتهت صلاحيتها، وفي النهاية سيطلب منك إدخال الرقم القومي لصاحب البطاقة، ثم الضغط على كلمة عرض.

سيطلب منك في الصفحة التالية إدخال رقم الهاتف المحمول المسجل على بيانات البطاقة التموينية.

تظهر بعد ذلك الصفحة الخاصة بتقديم طلب بدل الفاقد أو التألف بعد عرض بيانات البطاقة بالكامل، وبالضغط عليها يجرى تسجيل الطلب لدى إدارة التموين التابع لها البطاقة.