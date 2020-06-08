التموين: إتاحة كافة خدمات المواطنين إلكترونيا عبر "دعم مصر" أول يوليو

أكد الدكتور عمرو مدكور، مستشار وزير التموين والتجارة الداخلية لنظم المعلومات، أنه منذ بداية جائحة تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" قامت الوزارة بوقف جميع الخدمات التي كانت تقدم من خلال مكاتب التموين عدا استخراج بدل فاقد وتالف للبطاقات التموينية، وتم في الفترة الحالية إتاحة استخراجها إلكترونيًا عبر إدارة "دعم مصر"، من أجل التيسير على المواطنين.

وشدد "مدكور"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحكاية"، مع الِإعلامي عمرو أديب، الذي يُعرض على شاشة " MBC مصر"، على ضرورة أن يقوم المواطن بتسجيل رقم تليفون رب الأسرة وأحد المستفيدين بهدف التعرف على الهوية الرقمية للمواطن، فكل الخدمات الإلكترونية أصبحت متاحة لكل من قام بتسجيل رقم هاتفه.

وأشار مستشار وزير التموين والتجارة الداخلية لنظم المعلومات، إلى أن هناك 10 ملايين بطاقة من إجمالي 22 مليون بطاقة لها الحق في الدخول على إدارة "دعم مصر"، وتقوم بالحصول على الخدمات المتاحة، فالخدمات المتواجدة الآن والمتاحة إلكترونيا هي بدل فاقد وتالف، وسنضيف إليها تفعيل البطاقات وهذا سيحدث أون لاين ويتم تفعيلها فورا.

وتابع: "لو مواطن عاوز ينقل بطاقة من محافظة لأخرى عبر الموقع يتم تغيير محافظة الصرف، والمتزوج حديثا إذا أراد أن يستقل ويضيف زوجته يعمل فصل اجتماعي ويتم إضافتها له، وهناك بطاقات جديدة للأسر الأولى بالرعاية والعمالة الموسمية مدة استخراجها يستغرق 15 يومًا، جميع الخدمات اللي بتقدم في مكاتب التموين هتبقى من خلال الموقع بداية من شهر يوليو".

وأشار مدكور، إلى أن هدف الوزارة من هذا الأمر هو تحويل تعامل المواطنين من مكاتب التموين إلى التعامل إلكترونيًا ضمن خطة الحكومة للتعامل الرقمي، والعمل على هذا الأمر كان قبل جائحة انتشار كورونا، مؤكدًا أنه في حالة عدم قدرة المواطن في التعامل مع الانترنت، يمكنه الذهاب إلى مكتب من جميع مكاتب التموين المنتشرة في جميع المحافظات لقضاء خدماته، في ظل الحفاظ على الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وواصل: "منذ 4 أشهر ناشدنا المواطنين تسجيل رقم المحمول الخاص بصاحب البطاقة التموينية أو أحد المستفيدين منها للتأكد من صحة الأفراد المضافين على تلك البطاقة".