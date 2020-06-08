تاج الدين: الأسبوع الأخير من رمضان والعيد تسببا في إصابات عائلية بكورونا

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس لشؤون الصحة والوقاية، إن الآثار الجانبية التي سجلت للحالات التي استخدمت اللقاح فعلا، كانت عبارة عن أعراض تشابه البرد وكحة خفيفة، مؤكدا أن احتمال موجة ثانية من الفيروس الشتاء المقبل متاح، وكل الاحتمالات موجودة، ولكن مع موجود التطعيم، الأمور ستكون مختلفة.

وأضاف تاج الدين خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسؤليتي"، المذاع على شاشة "صدى البلد"، أن عدد الإصابات وارتفاعها مؤخرا، سببه التجمعات العائلية في الأسبوع الأخير من شهر رمضان وأسبوع العيد، والتجمعات العائلية في القرى والمدن، وأصبحت الإصابات عائلية، وليست فردية، نتيجة التخالط والتزاحم.

وتابع تاج الدين، أن منحنى الإصابات حتى الآن، مازال أفقيا وليس رأسيا، حتى مع زيادة الأعداد، لأن زيادة الحالات ليس بالأرقام الكبيرة أو الطفرات الكبيرة، وكلما زادت الأعداد، زادت أساليب مواجهتها من الدولة.