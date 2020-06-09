لائحة جديدة أمام البرلمان التونسي لتصنيف "الإخوان" جماعة إرهابية

أكدت رئيسة كتلة الحزب الدستورى الحر فى تونس عبير موسى، أمس، تقديم الكتلة مشروع لائحة جديدة تهدف لتصنيف جماعة الإخوان منظمة إرهابية مناهضة للدولة المدنية، وفق ما نقلت أمس إذاعة «شمس» التونسية. وطالت النائبة عبير موسى، فى مؤتمر صحفى، الحكومة بإعلان هذا التصنيف رسمياً، واعتبار كل شخص طبيعى أو معنوى تونسى له ارتباطات معها مرتكباً لجريمة إرهابية، وفق ما يقتضيه قانون مكافحة الإرهاب.

من جهة أخرى، دعت أحزاب جبهة الإنقاذ التونسية التى تتألف من 14 حزباً، فى بيان أمس، لتشكيل مجلس وطنى للإنقاذ تحت إشراف رئيس الجمهورية، وتشكيل لجنة تدقيق فى أموال الأحزاب السياسية، وعلى رأسها حركة «النهضة» التابعة لتنظيم الإخوان الدولى، وتجميد أرصدتها.

ودعا بيان أحزاب جبهة الإنقاذ التونسى جميع التونسيين إلى هبّة شعبية والنزول يوم 14 يونيو. وأكدت الجبهة أن «حراك 14 يونيو» سيغير التاريخ، وفقاً لها.