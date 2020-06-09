نائب محافظ الإسكندرية تتفقد مستشفى صدر المعمورة للوقوف على احتياجاته

تفقدت الدكتورة جاكلين عازر نائب محافظ الإسكندرية، أمس، مستشفى صدر المعمورة، للوقوف على احتياجاتها من المستلزمات والأجهزة الطبية اللازمة، بعد تخصيصه كأحد مستشفيات العزل الصحي بالإسكندرية، لمصابي فيروس كورونا المستجد.

وخلال زيارتها، استفسرت عازر من مسئولى المستشفى، عن مدى جاهزيته واحتياجاته، من المستلزمات والأجهزة المختلفة، وأجهزة التنفس الصناعي، لاستقبال الحالات المصابة بالفيروس، تمهيدا لاستخدامه خلال الفترة المقبلة كمستشفى عزل يسع 150 سرير، بالاضافة الي الخدمات الأخرى الذي يقدمه المستشفى، مؤكدة أن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، وجه جميع الأجهزة التنفيذية المعنية، لتقديم الدعم اللازم للمستشفيات المخصصة للعزل، وتوفير كل احتياجاتهم، وتذليل كل العقبات التي قد تواجههم.

يأتي هذا تنفيذا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الأسبوع الماضي بالمحافظين، بالمرور اليومي على جميع المستشفيات، التي تم تحديدها ضمن نطاق كل محافظة، ليكون مستشفى عزل أو تشخيص لحالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، للتأكد من توافر المستلزمات الطبية والأدوية، ومتطلبات الحماية الشخصية، وإجراءات صرفها، وكذا إجراءات استقبال الحالات، وكذا متابعة انتظام حضور الأطقم الطبية، وتقديم الخدمة للمواطنين.