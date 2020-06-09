الإبراشي: 30 يونيو خلصتنا من كابوس الإخوان.. وجهود السيسي حافظت على مصر

قال الإعلامي وائل الإبراشي، إن نجاح مصر في كل الملفات، وتغلبها على مخطط جماعة الإخوان الإرهابية، الذى كان يحظى بدعم دولي، من أجل تفتيت البلاد، أزعج الكثير.

وشدد الإبراشي، على أن مصر على مدى السنوات الـ7 الماضية، نجحت واجتازت المحنة، ووقفت البلاد على قدميها، رغم كل ما حيك ضدها: "30 يونيو خلصت مصر من كابوس الإخوان، 30 يونيو هى ثورة عائلية، كان بها الطفل والأب والأم، والجد كانوا فى مقدمة الصفوف".

وأضاف "الإبراشي"، خلال تقديمه برنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة الأولى المصرية، أن ثورة 30 يونيو، نجحت فى حماية الدولة المصرية، علينا أن نرى حجم الفتن والحروب فى الدول المجاورة، إلى جانب الحدود التى انتهكت فى المنطقة، نعلم تماما أننا نجحنا فى حماية وتثبيت مؤسسات الدولة".

وأكد "الإبراشى"، أن قبل 7 سنوات كان مخطط لمصر أن يتم تدمير كل مؤسساتها، من خلال العناصر الإرهابية، لافتا إلى أن مصر قضت على الجزء الأكبر من الإرهاب، ولم يبقى إلا ذيولهم، التى تنال منهم العملية الشاملة الآن.

ولفت، إلى أن مصر نجحت فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رغم الضغوط الخارجية الكبرى التى تعرضت لها مصر، عقب ثورة 30 يونيو، وتابع: "الرئيس لم يتخلف عن أى محفل فى الأمم المتحدة، حتى أوصل مصر لما هو عليه الآن".

وأشار "الإبراشى"، إلى أن مصر كانت تواجه ضغوط أجنبية شرسة عقب ثورة 30 يونيو: "كان هناك مسؤولين أجانب يقومون بعقد لقاءات مع قيادات الإخوان فى اعتصام رابعة، نواجه حصار كبير مع بعض الدول، من أجل عزلها، لكن الآن مصر أصبحت الدولة الكبيرة فى المنطقة، ولم يحدث بها أى تفتت أو انقسام".