الخارجية الأرمينية ترحب بجهود مصر في ليبيا

قالت وزارة الخارجية الأرمينية: "نواصل متابعة التطورات في ليبيا ونؤمن بأن الحوار السياسي سيخلق الظروف الملائمة للتغلب على الأزمة الراهنة وإقامة سلام دائم في ليبيا.

وأضافت في بيان أنه من هذا المنطلق، ترحب جمهورية أرمينيا بمبادرة جمهورية مصر العربية لوقف إطلاق النار والبدء في حوار سياسي بين أطراف الصراع في ليبيا، مضيفة: "نأمل أن يجلس جميع أطراف النزاع في ليبيا على طاولة المفاوضات من أجل رفاهية وأمن الشعب الليبي والسلام والاستقرار الإقليمي".

وأعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي السبت من قصر الاتحادية، وقائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، ورئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح، مبادرة جديدة لإنهاء الأزمة الليبية تقوم بالأساس على وقف إطلاق النار وإخراج المرتزقة وحل الميليشيات والذهاب إلى عملية سياسية تحت رعاية الأمم المتحدة.

وأكد الرئيس السيسي، في كلمته خلال مؤتمر صحفي بقصر الاتحادية، أن الإعلان يمثل مبادرة ليبية - ليبية لحل الأزمة في إطار جهود الأمم المتحدة، مؤكدا تطلعه إلى دعم دولي لتلك المبادرة وقيام الأمم المتحدة بدورها حيالها، والدعوة إلى إطلاق العملية السياسية.