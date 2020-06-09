ضوابط السياحة تلزم العاملين بالحجر الصحي وتسمح بدخول غير النزلاء للفنادق

ألزمت الضوابط والاشتراطات الصحية للسياحة الداخلية، الفنادق الحاصلة على شهادة السلامة الصحية، بعدة اشتراطات، أهمها تطبيق الحجر الصحى على العاملين بالفنادق السياحية، قبل الإجازة وعند العودة، قبل استلام العمل، كما سمحت للفنادق، استقبال رواد من غير نزلاء الفنادق، بشروط الالتزام بنسبة 50% للتشغيل.

وكشف محمد السباعى المدير الاقليمي لمجموعة فنادق سياحية كبرى بالبحر الأحمر لـ"الوطن"، أن عدد من الفنادق والمنتجعات السياحية الحاصلة على شهادة السلامة الصحية بالبحر الأحمر، تلقت المنشور الدوري رقم 45 لسنة 2020، من غرفة المنشات الفندقية، الذي يفيد اقتصار التشغيل على الفنادق السياحية الحاصلة على شهادة السلامة الصحية.

والتأكيد على استمرار بهذه الشروط مع الأخذ في الاعتبار الإجراءات الآتية:

حظر الخدمة الذاتية البوفيه والسماح بخدمة البوفيه غير المفتوح مع الاستمرار الالتزام بضوابط تشغيل المطاعم المقررة، و السماح باصطحاب طفلين مرافقين بالغرفة أقل من ١٢ سنة.

والسماح باستقبال رواد من خارج الفندق في مطاعم وصالات الألعاب الرياضية بالفندق، مع الالتزام بنسب الأشغال المقررة، واستمرار حظر النادي الصحي، والتزام الفنادق بتعقيم الغرفة وتهويتها 12 ساعة، بين كل نزيل والآخر، وتطبيق الحجر الصحى على العاملين بالفنادق السياحية، قبل الإجازة وعند العودة قبل استلام العمل.

وقيام إدارة الفندق بالأخطار عن ظهور أي حالة إصابة أو اشتباه بفيروس كورونا.

كما حصلت عدد من فنادق مرسى علم، على شهادة السلامة الصحية المعتمدة لإعادة التشغيل بفنادق البحر الأحمر، وذلك عقب التأكد من الضوابط والشروط، وذلك لأول مرة بعد قرار إلغاء العزل الصحى للعائدين من الخارج بفنادق مرسى علم، واستبداله بالعزل المنزلي.

وقالت منال صالح، مدير مكتب وزارة السياحة والآثار بالبحر الأحمر، إن لجان الفحص تلقت من طلبات الفنادق الراغبة فى استقبال سياحة داخلية، والمكونة من أعضاء من وزارة السياحة والصحة وعضو من غرفة المنشآت بفحص ومعاينة الاشتراطات والضوابط داخل أول 6 فنادق سياحية بمرسى علم.

وحسب بيان مكتب السياحة الفنادق التي حصلت على شهادة السلامة الصحية المعتمدة لإعادة التشغيل بفنادق مرسى علم، هي تيوليب، ورويال تيوليب، وهيلتون مرسي علم نوبيان ريزورت، ولحمي باي، والمالكيه حصلت على شهادة السلامة الصحية.