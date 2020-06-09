صور.. حملات تطهير وتعقيم بمستشفيات وإدارات صحية بالبحر الأحمر

وجه الدكتور تامر مرعي وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، فرق مكافحة الأمراض المتوطنة برئاسة الدكتورة نصرة سعد، وفرق المتوطنة بالإدارات الصحية بالغردقة وغارب وسفاجا ومرسى علم والقصير والشلاتين، للقيام بأعمال الرش والتعقيم والتطهير.

وشنت الفرق، عمليات رش وتطهير وتعقيم مستشفى حميات الغردقة، ومستشفى الغردقة العام وديوان مديرية الصحة والإدارة الصحية بالغردقة، وإجراء مكافحة وترصد حشري بمنطقة خلف ميشلان، ومنطقة العرب بجوار فرن أبو الريش ومنطقة حفر الباطن ومنطقة زرزارة، وتم عمل مكافحة حشرات وقوارض بمصنع تدوير القمامة.

مدينة رأس غارب

وفي مدينة رأس غارب تم تطهير وتعقيم مستشفى رأس غارب ومنطقة الحراجية ومنطقة 128وشارع الإدارة التعليمية وشارع العبور .

مدينة سفاجا

وفي مدينة سفاجا تم رش وتطهير وتعقيم منطقة شارع الاستاد وتطهير محطات المياه بمنطقة اسكان مبارك وشارع العفريت بسفاجا البلد.

في القصير

وفي مدينة القصير تم تطهير وتعقيم وعمل مكافحة متكاملة بعمارات أبو النصر.

مرسى علم

وفي مدينة مرسى علم تم رش وتطهير وتعقيم وعمل مكافحة متكاملة فى منطقة المسجد البحرى ومنطقة الاستراحات البحرية .

وفي أقصي الجنوب بمدينتي حلايب والشلاتين تم عمل ترصد حشرى وتطهير خزانات بحلايب وأبو رماد.

وتم تدشين حملات توعية للمواطنين في تلك المدن لمواجهة فيرس كورونا، كما تم تطهير 685 خزان ومحطة أرضية.

وطالب مدير الصحة، القيام بإجراء عمليات التعقيم بشكل دوري وبصورة مستمرة، وأن يتم نشر سبل الوقاية من الفيروس من خلال الملصقات التوعوية في كافة أرجاء المدن وتم تكثيف الرسائل التوعوية عن طريق فرق التثقيف الصحي والرائدات الريفيات وذلك بما يضمن سلامة وصحة مواطني المحافظة.

وأكد مرعي، أنه تم وضع خطة محددة للقيام بتطهير وتعقيم كافة المنشآت السياحية والمصالح الحكومية والأماكن الحيوية، وأن عملية التعقيم تتم بصورة مستمرة في كال مدن المحافظة.