مدير إسكان البحر الأحمر يتفقد وحدات الإعلان العاشر بالغردقة

تفقد المهندس محمد عبدالمنعم عبدالعزيز مدير عام مديرية الإسكان والمرافق بالبحر الأحمر، مساء اليوم السبت، المرحلة الثالثة من مشروع الإسكان الاجتماعي (وحدات الإعلان العاشر)، بمنطقة أبو عشرة بمدينة الغردقة، لمتابعة تطور مراحل التشطيب الداخلي والواجهات الخارجية، وكذلك التنفيذ.

وكانت مديرية الإسكان والمرافق بمحافظة البحر الأحمر، قد أعلنت مواصلة فريق من مهندسي المديرية بقيادة المهندس محمد عبد المنعم، مدير عام المديرية، لعملية مراجعة إحداثيات النقاط لمواقع مشروعات الإسكان بمدينة الغردقة.

يُذكر أنه تم الإعلان عن مشروع الإسكان الاجتماعي للمرحلة الثالثة بالبحر الأحمر، وجاري دراسة الاستحقاق والتخصيص بمعرفة وزارة الإسكان بالتنسيق مع صندوق التمويل العقاري.